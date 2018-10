12-O

La Intersindical (CSC): "12 d’octubre, Res a Celebrar a les Universitats Catalanes"

El sindicat reclama a totes les universitats catalanes per dignitat històrica, per solidaritat amb els descendents d’aquella massacre - alguns dels quals treballen i estudien a les nostres universitats- per compromís amb la pau, per respecte al drets fonamentals, perquè aquesta patria que s’enalteix està construida sobre les fosses de milions de persones: indis americans, sahrauis, gallecs, bascos, catalans, andalusos… que es declari com a dia feiner i lectiu, el 12 d’octubre.

