Medi Ambient

La CUP Mollet alerta l'Ajuntament del perill de desbordament de la Riera Merdans

La CUP Mollet ha donat un pas més en la seva lluita perquè es faci un manteniment adient de les rieres del municipi i ha fet arribar al consistori molletà una demanda per tal que es netegi el llit de la riera Merdans a l'alçada del pas inferior de la C-17 abans que es produeixi algun accident fatal per desbordament.

La formació de l'independentisme combatiu, ha recordat que en el marc de la seva campanya, va posar en coneixement anteriorment, a l'òrgan competent en la gestió i manteniment de l'espai de domini públic hidràulic, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), el precari estat de la riera Merdans al pas sota la C-17 abans d'arribar a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Dani Rodrigo, membre de la CUP Mollet, ha explicat segons es desprèn de la resposta de l'ACA "l'administració responsable del manteniment d'aquesta llera és l'ajuntament i que l'ajuntament de Mollet no ha sol·licitat cap actuació per optar a les subvencions que atorga l'entitat per sufragar els costos d'aquesta actuació ".

Rodrigo, ha qüestionat "la passivitat de l'ajuntament mol/età en aquest tema" i ha alertat que "incomplint la seva obligació de mantenir nets els cursos de les rieres del terme municipal mol/età", que es troben en una situació insuficient de neteja, perquè s'hi acumulen residus, vegetació i sedimentacions.

El membre de la CUP Mollet ha recordar que en aquest punt ja s'hi ha produït desbordaments per pluges intenses ja que "l'acumulació de residus, vegetació i sedimentacions en aquest pas soterrat redueix el volum d'absorció de les aigües pluvials i fa que les aigües passin per sobre de la C-17 amb prou força com per afectar greument la seguretat dels vehicles que hi transiten".

La formació independentista, ha instat, per aquest motiu, l'Ajuntament de Mollet, a afrontar la seva responsabilitat i fer efectiva "la retirada dels residus i sediments acumulats, per a garantir el desguàs correcte d'aquesta riera i evitar un desbordament i possibles accidents a la C-17".