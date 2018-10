L'OCB reactiva la Xarxa Territorial

L'Obra Cultural Balear ha reunit la Xarxa Territorial per la Llengua, la Cultura i el País aquest dissabte, 6 d'octubre, al Puig de Santa Magdalena (Inca) per tal de consensuar i coordinar les properes activitats i mobilitzacions.

La Xarxa Territorial per la Llengua, la Cultura i el País està formada per les delegacions de l'OCB –que són presents a 32 municipis de Mallorca– i una dotzena d'entitats amigues.

La reunió ha servit per: reactivar la coordinació entre totes les entitats territorials; per coordinar les activitats que es fan per tot Mallorca; per preparar dues campanyes de participació popular (una en l'àmbit de la Llengua i una altra en l'àmbit de la cohesió social); i també per preparar mobilitzacions populars en favor de la plena recuperació de la llengua catalana a les Illes Balears.