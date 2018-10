Per la república

L’ANC impulsa el camí legal cap a les Nacions Unides per denunciar la vulneració dels drets dels diputats processats

L'Assemblea Nacional Catalana ha decidit impulsar i donar suport a un recurs que ciutadans i ciutadanes com a electors presentaran davant el Tribunal Constitucional espanyol per la suspensió dels diputats processats, ja siguin a l’exili o empresonats. Aquest recurs és un pas previ necessari i imprescindible per poder seguir els recorreguts legals previstos i poder arribar, així, al Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, amb la voluntat de cercar mesures cautelars per vulneració de drets polítics, com es va pronunciar en els casos similars de Jordi Sànchez i l’expresident Lula recentment.

Amb la presentació del recurs que es durà a terme en els propers dies es vol denunciar i ressaltar la violació flagrant de drets que exerceix l’Estat espanyol, de la mà del jutge Pablo Llarena, i també defensar els drets com a electors, vulnerats per l’Estat espanyol i posats en evidència durant aquesta setmana al Parlament de Catalunya.



Des de l’Assemblea es demana al Parlament i als grups independentistes que no s’acati aquesta ingerència sense cap base ni fonament legal que representa la suspensió temporal dels diputats.