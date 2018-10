exclusió social

Guanyem Badalona denuncia que l’Ajuntament col·labora en netejar la imatge d’Agbar

L'Ajuntament de Badalona, en mans del seu alcalde, ha signat en una sessió pública davant dels mitjans de comunicació un conveni amb l'empresa multinacional Agbar. Segons la nota de premsa difosa per l'Ajuntament i Agbar, l'objecte del conveni és establir un "protocol per fixar el procediment per garantir el subministrament d'aigua a qui no el pugui pagar per manca de recursos econòmics". A la mateixa roda de premsa, l'alcalde Àlex Pastor ha declarat que "és estrany que no s'hagi signat abans", obviant (com ha reconegut la mateixa empresa) que des de l'aplicació de la Llei 24/2015 les companyies subministradores ja estan obligades a activar les mesures preventives perquè cap família en risc d'exclusió social es quedi sense aigua corrent.

Sobre la necessitat o no d'un conveni, tal com efectivament recull la Llei, Dolors Sabater ha declarat que el seu govern treballava amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per acollir-se en un protocol marc que anés més enllà del que l'empresa multinacional està proposant ajuntament per ajuntament. El protocol signat per l'Ajuntament de Barcelona i que es pretenia estendre a tot l'Àrea Metropolitana contemplava aspectes com és la impossibilitat de reclamar telefònicament deutes impagats, la condonació de deutes acumulats i la creació d'una finestreta única per fer els tràmits o bé la provisió de la informació necessària perquè el consistori sàpiga tots els impagaments i avisos de tall que es produeixen anualment a la ciutat. Amb la signatura de protocols ajuntament per ajuntament, l'empresa així s'assegura no reproduir compromisos més exigents amb el dret dels usuaris, com els que té amb l'Ajuntament de Barcelona, i que el mateix Ajuntament ja s'ha queixat que l'empresa vol eludir.

Neteja d'imatge d'una multinacional milionària

El grup municipal de Guanyem Badalona en Comú, a més, considera excessiva l'escenificació de la signatura del conveni, que és un simple tràmit administratiu en compliment de la Llei. Escena que ja es va repetir el passat 6 de setembre per signar un simple conveni de col·laboració per pintar un mural d'un dipòsit d'aigua.

Utilitzar mitjans institucionals com és el gabinet de premsa i els canals de comunicació oficials per difondre publicitat d'una empresa multinacional privada és considerat per l'agrupació local com "regalar espais de propaganda gratuïta a una empresa que està en conflicte judicial obert amb l'administració pública i que està en plena campanya de netejar la seva imatge". S'ha de recordar que en els pròxims mesos s'espera la resolució del Tribunal Suprem sobre la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'anul·lar la concessió que tenia Agbar per gestionar la distribució de l'aigua en baixa a les llars de fins a 23 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, entre els quals Badalona. A més, recentment, la justícia ha tombat dues querelles d'Agbar contra el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, i quatre treballadors més de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) pel simple fet d’elaborar informes per calcular el que suposaria la remunicipalització del servei en mans públiques.

Segons Dolors Sabater, "la utilització de les persones més vulnerables i en risc d'exclusió per a finalitats polítiques és una pràctica inadmissible i una línia vermella que no s'hauria de creuar mai, més encara si prové d'una empresa de l'àmbit privat amb beneficis anuals milionaris obtinguts gràcies al subministrament d'un servei bàsic que un Ajuntament hauria de defensar com un dret irrenunciable".