Ensenyament

Debats a Ontinyent sobre els Moviments de Renovació pedagògica al País Valencià

El divendres 26 d’octubre a les 18h, Llacorella associació educativa destinada als infants, organitza una xerrada sobre els Moviments de Renovació pedagògica (MRP) al País Valencià a l’Ateneu Popular de Ca la Mera, Ontinyent.

Els MRP són un conjunt de col·lectius d’ensenyants, que preocupats per la transformació de l’escola cap a un model que promou el desenvolupament integral, autònom, solidari, cooperatiu i crític de les persones, anaren constituint-se i agrupant-se baix la denominació dels MRP.

Durant més de 40 anys, han estat treballant per aconseguir un model d’escola pública, democràtica i laica, generant espais de reflexió i debat amb una metodologia participativa, democràtica i cooperativa. Tenint com a meta el compliment dels drets humans (DDHH) i sobretot els dels infants.

Pertànyer als Moviments de Renovació Pedagògica requereix un caràcter militant i compromés.

La majoria del professorat no involucrat als MRP, davant l’excés indiscriminat de propostes formatives, reglades i no reglades, sol enlluernar-se amb cursos, o modes pedagògiques que li poden aportar la recepta immediata per a l’aula, però que no li permeten espais de reflexió, debat crític i cooperació.

La xerrada serà a càrrec de Mª Guadalupe Palau i Josep Ramón Torres, dos membres de l’equip directiu del MRPs de la Ribera.