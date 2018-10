llibres

Banca ètica al País Valencià

La Universitat de València edita la Guia de finances ètiques, cooperatives i locals de la comunitat valenciana, coordinada pel Catedràtic d'Organització d'Empreses i Director de la Càtedra d'Economia del Bé Comú Joan Ramon Sanchis i patrocinada per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana. Els autors de la Guia són membres de la Càtedra d'Economia del Bé Comú de la Universitat de València: Joan Ramon Sanchis, Vanessa Campos Climent i Cristina Navarro Babiera.

La Guia ofereix informació detallada sobre l’oferta que sobre finances ètiques, cooperatives i locals existeix al País Valencià: quantitat d'entitats financeres ètiques i socials i de institucions públiques i privades de suport, així com les activitats que desenvolupen i els productes i serveis que ofereixen. D'aquesta manera, es pretén afavorir els intercanvis i la relació directa entre la societat valenciana i aquestes entitats, potenciant el consum financer responsable. En ella apareixen vora 80 entitats de finances ètiques, cooperatives i locales del País Valencià com: 2 bancs ètics (Triodos Bank i Fiare Banca Ètica), una cooperativa de serveis financers (Coop57) i una entitat de finançament ètic (Ética Patrimonios), una caixa d'estalvis (Caixa Ontinyent), 31 cooperatives de crèdit i caixes rurals, 43 seccions de crèdit de cooperatives agràries, una cooperativa integral valenciana (Amalur), bancs del temps i xarxes de bescanvi i monedes socials, a més de institucions de suport tant públiques (Institut Valencià de Finances i Afín SGRCV) com privades (Xarxa Enclau, Setem C. Valenciana, Associació SOL i Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit).