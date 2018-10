Aconseguim que Ensenyament obri una taula de negociació per modificar el document del nou model lingüístic

Després de la reunió amb representants de la Plataforma per la Llengua amb responsables del Departament d'Ensenyament, s'ha acordat obrir una taula de negociació per tal de plantejar esmenes al document del nou model lingüístic escolar.



La Plataforma per la Llengua s'havia mostrat preocupada davant la possibilitat que el nou model comportés un deteriorament de la competència lingüística en català en l'alumnat d'algunes àrees de Catalunya. "La nostra prioritat, i pel que treballarem, és garantir que tots els alumnes catalans assoleixen el màxim nivell de coneixement del català al finalitzar els estudis", ha assegurat Mireia Plana, vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua. "L'aprenentatge del català no pot sortir perjudicat amb el nou model, que ha de permetre l'aprenentatge de noves llengües sense debilitar el català", han assegurat des de l'ONG del català.



Des d'Ensenyament s'ha mostrat el document com una revisió del model actual tenint en compte les noves realitats sociolingüístiques. "Precisament per la realitat sociolingüística hem de tenir en compte que en algunes zones del país és necessari, fins i tot, reforçar l'ensenyament del català", ha dit Plana. "La Plataforma per la Llengua treballem per fer del català la llengua comuna, la llengua de cohesió social del país, i això només és possible si garantim que tothom té un bon coneixement de la llengua", ha assegurat la vicepresidenta de l'entitat.



En les properes setmanes, la Plataforma per la Llengua presentarà propostes d'esmenes a Ensenyament per tal d'assegurar que el document del nou model lingüístic garanteix i promou la plena competència lingüística en català de tots els escolars.