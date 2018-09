Moviment popular

Mallorca Lliure! es presentarà com a organització a Palma el primer d'octubre

Les persones que impulsaven la campanya Mallorca Lliure! han decidit constituir-se en organització tal com ha informat dBalears. La nova organització es presentarà públicament el proper 1 d'octubre a Can Alcover de Palma. Ho faran en un debat sobre l'1-O que comptarà amb la participació de Laura Camargo, de Podem; Tomeu Martí, del Grup Blanquerna; Miquel Gallardo, MÉS per Mallorca; i Dani Cuit, d'Endavant.

Mallorca Lliure! va néixer l'any passat com una campanya impulsada per joves illencs que pretenia englobar les demandes i reivindicacions que emanaven del conjunt de la població; així amb crítiques cap a l'explotació laboral com a la dels recursos naturals i la massificació turística, les prospeccions petrolíferes, la creació de més autopistes, l'esgotament de l'autonomia, la corrupció o el masclisme, que sense autogovern no tenen solució.

Finalment, han donat el pas per a constituir-se com a organització per a continuar amb aquestes reivindicacions i les que sorgeixin, per a «exercir d'altaveu de les problemàtiques de la societat mallorquina i exigir solucions reals».