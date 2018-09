La CUP-Crida per Girona veu el Pla Estratègic del Turisme com una oportunitat perduda per posar límits a una probable massificació de la ciutat.

Després de mesos d'espera, aquesta setmana el Govern del PDCAT va presentar el Pla Estratègic de la Ciutat de Girona amb algunes crítiques d'entitats socials i veïnals pel format escollit. La CUP-Crida per Girona, que comparteix aquestes crítiques, ha volgut fer aquest matí una primera valoració del document. En aquest sentit, els cupaires consideren que el contingut del Pla mostra una oportunitat perduda de fixar un rumb per la ciutat on es marquin clarament uns límits al creixement turístic i s'aposti per una racionalització, gestió i qualitat a partir dels nivells actuals. Una proposta realment estratègica que faciliti un equilibri entre els gironins i les gironines 365 dies l'any i aquells i aquelles que visiten la ciutat. De fet, una de les principals crítiques de la formació independentista és que malgrat que el document incorpora una feina analítica de primer nivell, amb dades i gràfics, queda curt pel que fa a la proposta a mig termini pel que fa al turisme en la seva globalitat. «Després de set anys en què el lliure mercat del turisme és qui ha definit la nostra ciutat, acabarem la legislatura sense saber on són els límits del model i en què volem centrar la nostra proposta turística com a ciutat» ha remarcat el regidor cupaire, Lluc Salellas

Així mateix, la CUP ha volgut destacar que el document contradiu amb dades algunes de les afirmacions que fins ara sostenia l'equip de govern convergent com ara que els pisos turístics no afectaven directament el preu de l'habitatge i situa la problemàtica dels pisos turístics com un element sobre el qual calen polítiques amb celeritat. De fet, el pla especifica que hi ha més d'un 50 per cent de pisos turístics que no compleixen la llei i que la taxa turística que es recapta a partir d'ells és molt més baixa del que pertocaria, fet que afecta negativament l'Ajuntament i el pressupost municipal. Igualment, en el pla s'especifica que la precarietat laboral és una constant en l'àmbit turístic i que Girona està patint una mutació preocupant a nivell ciutadà pel que fa al tipus de comerç que se situa al Barri Vell de la ciutat. Aquest comerç és clarament pensat pel turisme i té un component folklòric que porta a una pèrdua de connexió entre el gironí i l'espai públic de determinades àrees de la ciutat. Aquests tres eixos són tres dels elements que ja al mes d'abril la formació independentista va situar com a centrals a l'hora d'abordar el debat sobre el turisme durant l'elaboració del seu decàleg de propostes.

Per últim, en aquesta primera valoració, la CUP-Crida per Girona ha remarcat una xifra no gens menor i és que el Pla demostra que el turisme significa poc més del 7 per cent de l'economia de la ciutat malgrat que representa un dels eixos centrals en l'activitat i propaganda del govern convergent. El regidor, Lluc Salellas ha afirmat que «ara que ja sabem el pes real del turisme en el PIB de la ciutat, cal que reequilibrem el pressupost municipal i les seves inversions per poder fer una aposta més global i diversa com no ha fet l'actual govern municipal. Per això, la CUP proposa un debat públic i estratègic amb el conjunt de partits a partir de les conclusions del pla que ens siguin útils a l'hora de fixar un nou model turístic i de gestió turística a la ciutat. D'aquesta manera, la formació creu que podrem evitar que el Pla quedi com un document amb dades sense un recorregut a mitjà termini.