1octubre2018.cat, el web per conèixer els actes de reivindicació de l’1-O arreu del país

Entitats i organitzacions del moviment popular s’apleguen en la Plataforma 1 d’Octubre (Manifest)

Ja està operatiu el lloc web 1octubre2018.cat , que recollirà a partir d’avui tots els actes reivindicatius que es duran a terme durant el cap de setmana previ i també durant tota la jornada del primer d’octubre. L’objectiu del nou web és reunir i llistar tots els actes que s’organitzin per reivindicar el referèndum de l’1 d’octubre, una de les expressions d’apoderament ciutadà, de resistència civil no-violenta i d’exercici de la democràcia més importants de la història recent. Les accions tindran lloc de manera descentralitzada tant la mateixa jornada com el cap de setmana previ a la majoria de poblacions del país per tal que cada municipi pugui recordar i reivindicar la fortalesa d’aquella jornada.Aquest web l'impulsa la Plataforma 1 d’octubre, constituïda per diversos col·lectius i organitzacions ciutadanes amb l’objectiu d’aglutinar i coordinar els actes unitaris del primer aniversari de l’1 d’octubre arreu del país. La plataforma fa una crida a la societat a reclamar-ho tot, exigir-ho tot i conjurar-se per recuperar tot el que va fer possible l’1 d’octubre, i atorgar tota la legitimitat al seu resultat. És d’aquesta manera com podrem trobar una solució democràtica al conflicte polític, i, si la majoria del poble de Catalunya ho desitja, farem efectiva la República catalana.Per això, a banda dels actes que tindran lloc arreu del territori, hi ha dues crides a la mobilització a nivell de País. En primer lloc, proposem concentracions davant els centres de treball a les 12 h i, a les 18.30 h, convidem la ciutadania a participar d'una marxa a Barcelona per tal de demanar que es faci efectiu el desig de la majoria del poble de Catalunya.