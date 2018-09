per la república

El judici contra l'independentisme ja té cançó: "La nostra sentència"

A Kontra Korrent, un grup jove de les terres de Ponent, ha creat el single per una campanya de l'organització juvenil La Forja - Jovent Revolucionari que compta amb les col·laboracions de Roba Estesa, Cesk Freixas, i Brams.

El macro judici polític contra l'independentisme ja té cançó. La Nostra Sentència és el primer single d' A Kontra Korrent, formació que fins ara es dedicava a versionar grans temes d'Ska, Punk i Reggae. Amb un missatge clar i contundent, la cançó pretén convertir-se en un himne de l'independentisme de cara al judici a presos, exiliats i tota la resta d'encausats per l'Estat.

La Nostra Sentència és un clam que pretén denunciar l'injust empresonament dels presos polítics, així com escalfar motors per sortir al carrer per reclamar el compliment amb el mandat del referèndum del primer d'octubre durant aquesta vaticinada "tardor calenta".

l és que la sentència que proclama A Kontra Korrent és la mateixa que els joves de La Forja van fer pública ara fa unes setmanes en un comunicat públic a la seva web: la independència. Tant els uns com els altres consideren que l'única manera d'acabar amb la repressió del règim del setanta-vuit és la ruptura amb l'Estat espanyol.

Els A Kontra Korrent, que han comptat amb col·laboracions de Roba Estesa, Cesk Freixas i Brams, són una banda musical molt jove de vuit lleidatans que oscil·len entre els 15 i el 21 anys. Després de compondre la seva primera cançó, consideren que tant l'experiència com el resultat han estat sorprenents i esperen que aquest primer single tingui una gran rebuda per part del públic.