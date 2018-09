municipalisme

Dolors Sabater exigeix millores per Badalona a la delegada del govern espanyol a Catalunya

Aprofitant la visita oficial a Badalona de la delegada del govern de Pedro Sánchez a Catalunya, Teresa Cunillera, Dolors Sabater li lliurarà una carta amb 5 demandes “de mínims” d’aspectes que afecten la ciutat i que ara són competència del govern de l’estat. Segons Sabater, aquestes cinc demandes han estat recollides després de la seva experiència liderant el govern de Badalona els darrers 3 anys. A la seva carta, la fins fa poc alcaldessa de Badalona (abans de la moció de censura de PP, PSC i C’s al juny) denuncia una “nul·la preocupació” del govern central per Badalona al llarg dels anys i recorda que l’antic delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, mai li va concedir una entrevista i que es va veure obligada directament a dirigir-se a Ministeris a Madrid per a tractar temes de ciutat al govern de l’estat.

Les cinc demandes fan referència a aspectes compartits amb altres ciutats catalanes com l’habitatge (la regulació del preu del lloguer), la derogació de la Llei d’Estrangeria, la violència de gènere i les pensions. Sabater demana “donar tots els drets de ciutadania a tots els veïns i veïnes de Badalona” i evitar “que el racisme que arrasa a Europa entomi altes quotes de poder també a casa nostra”, fent seves així les demandes dels moviments de migrants que resisteixen tancats a espais en diferents ciutats catalanes, entre elles Badalona. Sobre violència masclista, Sabater reconeix que l’actual govern de l’estat ha desbloquejat el finançament del Pacte d'Estat Contra la Violència de Gènere però considera “insuficient” el destinat a les administracions locals, que ha calculat en poc més de 100 mil euros per la ciutat de Badalona. Finalment, la líder municipal de Guanyem Badalona menciona la imminent reunió del Pacte de Toledo i reivindica la consideració de l’IPC en el càlcul de les pensions, per “retornar la dignitat a les persones pensionistes”.

En aspectes més locals, Dolors Sabater demana a la delegada que traslladi al govern central les reclamacions de descontaminació de la platja del barri de La Mora i l’augment de la permeabilitat de les vies del tren en aquesta zona, que actualment comporta molts problemes de seguretat i salut pública als barris de la zona sud de Badalona.

La carta reserva un espai per la crisi institucional que pateix Catalunya i demana al govern espanyol una solució política que “doni resposta als 50.000 badalonins i badalonines que van votar l’1-O superant la por a la violència i van sortir al carrer el 3 d’octubre en la manifestació més gran de la història de la ciutat”. Demana també que acabi la presó i l’exili per raons polítiques i que es reprengui el diàleg per sobre de la repressió: “Són milers els badalonins i badalonines que, tot i tenir idees i sentiments molt diferents, estan d'acord que no té cap mena de sentit tenir a persones preses i exiliades que a tota llum són innocents, i que saben que els conflictes se solucionen dialogant, i votant”, finalitza la seva carta Dolors Sabater.