Sanitat

La CUP Tarragona celebra que se sumin més entitats a la lluita per la santitat pública de qualitat

Aquesta setmana s’ha fet pública la creació d’una nova plataforma a Tarragona per una sanitat pública de qualitat, impulsada per la Coordinadora d’Entitats de Tarragona (CET) i a la qual s’hi han sumat diversos partits i sindicats. Davant la notícia apareguda als mitjans que assegura que la CUP no ha donat suport a aquesta iniciativa, la formació informa que:

En primer lloc, la CUP no va ser convidada a participar d’aquest espai ni convocada en cap reunió, i cal recordar que això ja ha passat en d’altres ocasions que la CET ha organitzat trobades amb els grups municipals. En aquest sentit, la CUP respecta la decisió de la CET de convidar a qui vulgui, però emplaça el seu responsable, Ángel Juárez, a explicar-ho als mitjans per tal de no donar peu a confusions.

Segon, respecte la iniciativa d'impulsar una plataforma per defensar la sanitat pública, tal com ja es va explicar en declaracions de la portaveu Laia Estrada al mitjà local Nació Tarragona, la CUP vol deixar palesa la seva sorpresa pel fet que fins al moment aquesta coordinadora no s'havia apropat ni havia mostrat interès per la feina feta a la ciutat per part del Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública, ni pel que fa a la llista d'espera, ni pel tancament de llits a l'Hospital Joan XXIII, ni pels consorcis encoberts. En aquest sentit, celebra que a la ciutat hi hagi més entitats que vulguin sumar-se a la lluita per la sanitat pública, malgrat opina que si aquest interès hagués sorgit abans es podria haver lluitat conjuntament contra els Plans Funcionals que són els que estan generant moltes de les situacions denunciades per aquesta plataforma.

Tercer, la CUP, en consonància amb el Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública, sempre ha reivindicat que l'única manera d'aconseguir una sanitat pública de qualitat en la que els treballadors i treballadores puguin desenvolupar les seves funcions en les millors condicions, és amb un model 100% públic, de titularitat, gestió i provisionament. Si no es posa al centre del debat la fi del model sanitari de cohabitació públic-privada, les lluites sempre seran parcials i superficials. Difícilment la nova plataforma podrà defensar la sanitat pública amb els partits que són partidaris del model actual.