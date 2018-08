Ni presos ni exili

3 busos visiten les zones turístiques més importants de Catalunya per denunciar l’existència de presos polítics i exiliats

Durant el mes d’agost, i fins ben entrat el setembre, Òmnium Cultural serà present a les àrees més turístiques per explicar als visitants la defensa del dret a l’autodeterminació, l’existència de presos polítics i exiliats, així com la regressió democràtica que viu l’Estat espanyol.

Per tal de fer arribar la campanya a tot el país, 3 busos recorreran les zones turístiques més importants de Catalunya – des de la Costa Brava a la Costa Daurada, passant per Barcelona – lluint el lema Freedom for All Political Prisoners and Exiles en anglès, francès, castellà i català. Un d’aquests busos contindrà una exposició itinerant – audiovisual amb panells informatius i vídeos – explicant als turistes el moviment a favor de l’autodeterminació, l’1 d’octubre i la repressió de l’Estat, l’existència de presos polítics i exiliats, així com el debilitament democràtic.

A més a més, els municipis de la costa catalana s’ompliran amb els cartells i adhesius de la campanya. Al mateix temps, centenars de voluntaris d’Òmnium repartiran postals turístiques explicant tot el que ha passat a Catalunya el darrer any. Tal i com ho ha expressat Mauri de los Ríos, “volem mostrar la Catalunya i l’Estat espanyol que possiblement no surten ni a les postals ni a les guies turístiques”. També es repartirà marxandatge en format samarreta i 214 establiments turístics de Barcelona – hotels, restaurants i bars – tindran postals de la campanya a disposició dels turistes.

Pack Internacional pels catalans que fan vacances a l’estranger

De la mateixa manera que Òmnium explicarà la situació de Catalunya als turistes que visiten el nostre país, l’entitat ha creat un Pack Internacional perquè els catalans que viatgen a d’altres països expliquin la campanya a l’exterior. El Pack consisteix en una samarreta, uns adhesius i postals que es poden adquirir des de la botiga d’Òmnium.