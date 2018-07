Per una República de les persones, Aturem la Subhasta!

Els Comitès de Defensa de la República signants treballem per la construcció d'una Re­pública on les persones i el nostre benestar passin a ser una prioritat indiscutible, per davant d'interessos econòmics. Una república social, justa, feminista, anti racista i popu­lar, que posi la vida al centre.

Considerem que l'habitatge és un dret i no un negoci, per això ens adherim a la platafor­ma Aturem la Subhasta en la seva lluita contra la subhasta que la Generalitat pretén re­alitzar de 47 immobles, 18 dels quals al Barcelonès.

Aquests immobles procedeixen de les anomenades herències intestades (aquelles que, en no trobar-se descendents o hereus coneguts del mort, passen a la Generalitat). L'any 2016, davant Ja greu situació d'emergència habitacional i manca d'habitatge públic i social, la Generalitat es va comprometre per escrit a destinar tots els immobles procedents d'herències intestades directament a habitatge social. Sense subhasta. "Tots els pisos provinents d'herències sense testament que adquireixi la Generalitat es posaran a partir d'ara a l'abast de la ciutadania", deia l'Oriol Junqueras en signar l'acord, amb la Taula del Tercer Sector. Es més, fins i tot va haver un compromís de cara a la re- habilitació dels habitatges, si calgués.

Al 2018, la situació ha anat clarament a pitjor. Molta gent pateix l'angoixa de no tenir un lloc on viure, 36 famílies perden cada dia el seu habitatge a Catalunya i milers de perso­nes han d'abandonar el seu pis degut als increments desbocats dels preus del lloguer. A més a més, els fons voltors no tenen límit en la seva voracitat especulativa.

En aquest context tan dur ens trobem que la Generalitat disposa d'habitatges i se'ls vol vendre al millor postor. A la vegada, pretén privatitzar immobles de titularitat pú­ blica que acabaran en mans de tenidors que només volen especular, enriquir-se i tren­car amb la cohesió social dels nostres barris. Els ingressos que preveuen obtenir són diners en efectiu que només serviran per agreujar la situació d'un mercat immobiliari que ens fa fora de casa.

No ho acceptarem. No hi haurà subhasta on s'especuli amb el que és del poble i perpe­ tuï les privatitzacions. No volem una República que, enlloc de treballar pel poble, ali­menta els voltors que se'ns mengen. La lluita de la plataforma Aturem la subhasta és la nostra lluita. Defensar l'habitatge públic i social és defensar la República que volem. Ens hi adherim i sumarem forces a totes les mobilitzacions. Aturarem la subhasta.

Exigim que la Generalitat actuï com es va comprometre a fer-ho, perquè la voluntat es demostra amb els actes i no només amb paraules boniques.

Perquè la República no només es proclama: es construeix.

Perquè potser hi haurà poble sense República, però segur que no hi haurà República sense el poble!

Barcelona, 4 de juliol de 2018

CDR