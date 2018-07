Dret a decidir

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià pel requisit lingüístic en tots els àmbits de l'administració

la Plataforma pel Dret a Decidir ha instat "els nostres representats polítics i en especial els que integren el Govern del Botànic a promoure totes les iniciatives escaients per a l'ús normal i ple del valencià, la qual cosa implica la redacció i aprovació de lleis que el garantesquen i li donen la solidesa jurídica necessària".

En aquest sentit considera que és indispensable i inajornable la redacció i aprovació d'una Llei Valenciana de la Funció Pública, a través d'un procés de debat i participació social el més àmplia possible i en íntima col·laboració amb experts en la matèria, que arreplegue, en atenció als drets lingüístics de les valencianes i els valencians, el requisit lingüístic i totes aquelles mesures que garantesquen un autèntic procés de normalització lingüística al País Valencià. Només així, juntament amb altres iniciatives legislatives i socials per a l'impuls del valencià, podrem avançar en el respecte als drets lingüístics del poble valencià i en una perspectiva de cohesió social i normalització lingüística.

Cal tenir present qu el psasat 10 de juliol s'ha plantejat a les Corts Valencianes el tema del requisit lingüístic, és a dir, la necessitat del ple coneixement del valencià per accedir a qualsevol lloc de treball de l'administració pública al País Valencià. Malgrat que la informació que n'ha donat la premsa en la majoria dels casos ha estat com a mínim confusa, l'exigència del requisit lingüístic per accedir a la funció pública és una reivindicació del nostre poble carregada de sentit i raó, reivindicació de la qual Escola Valenciana ha estat punta de llança i que va propiciar l'acord històric subscrit per un gran nombre d'entitats, inclosa la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, i pels sindicats valencians majoritaris Intersindical Valenciana, CCOO i UGT.

La Mesa del Parlament, per acord del PSPV, Podem, PP i Ciutadans (i l'abstenció del President Morera, que mostrava d'aquesta manera el seu desacord amb aquesta iniciativa) ha decidit mantenir el valencià com a mèrit però no com a requisit, decisió que des de la Plataforma pel Dret a Decidir considerem molt negativa per als interessos de les valencianes i els valencians, la igualtat de drets lingüístics i l'avanç cap a una normalització plena de la nostra llengua. L'única manera d'empényer i fomentar el valencià, històricament marginat de l'administració i els usos públics i cultes i que es troba en una situació de greu minorització social, és dignificar-lo i estimulant-ne l'ús a tots els àmbits, començant pels de l'administració pública.

Per a la plataforma, "és senzillament incomprensible que l'administració valenciana no haja estat encara capaç de garantir els drets lingüístics bàsics del poble valencià, drets que només poden ser atesos si tots els servidors públics són plenament competents en la llengua pròpia. Sense el requisit com a condició necessària mínima –i plenament factible després de més de quaranta anys des de la recuperació de les principals institucions valencianes– és impossible escometre cap projecte seriós de normalització del valencià."