En defensa del territori

La CUP s’oposa a la urbanització de la cala d’Aiguafreda de Begur

La CUP ha fet pública la seva oposició al desenvolupament urbanístic de la cala d’Aiguafreda, al terme municipal de Begur i ha anunciat el seu suport a la plataforma ciutadana ‘Salvem la cala d’Aiguafreda’. L’entorn de la cala d’Aiguafreda és una de les darreres àrees relativament verges que resten a la costa begurenca, i l’operació preveu construir en 70 hectàrees més de 400 habitatges de segona residència i tres nous hotels.



D’una banda, la formació ha denunciat l’impacte negatiu que tindria la urbanització d’aquest sector en termes ambientals, tant per la destrucció del territori que suposaria la seva construcció, com pels efectes d’augmentar la càrrega turística en qüestions com la mobilitat, els residus, el consum energètic i hídric, etc. Igualment, la CUP s’ha sumat a les crítiques de la plataforma, que denuncien que el projecte municipal no compta amb una avaluació ambiental, ni paisatgística. En la mateixa línia, també denuncia que l’informe favorable que va emetre la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya, l’any 2016, presenta deficiències.



Davant d’això, la CUP ha anunciat que lluitarà “tant al carrer com a les institucions per aconseguir la retirada del projecte i evitar la urbanització prevista al litoral de Begur, que hauria de descatalogar-se com a sòl urbà”, i s’ha posat a disposició de la plataforma i de totes les entitats que vulguin evitar “l’especulació urbanística i la destrucció del territori” a l’entorn de la cala d’Aiguafreda i de la Costa Brava. Finalment, els cupaires han anunciat que s’adheriran a les al·legacions proposades per la plataforma al projecte municipal, i també que traslladarà el tema al Parlament.