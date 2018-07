En defensa del territori

Entitats ecologistes i veïnals reclamen el tancament de la incineradora de Sant Adrià

Després de la difusió de la declaració "Gat per llebre" i de les respostes donades per les administracions (Ajuntament de Barcelona i AMB), volen que aquesta nova roda de premsa serveixi per donar arguments entorn la relació entre Barcelona Energia i la incineradora Tersa, així com per advertir sobre els perills de la incineració per a la salut de la població.

El moviment ecologista, veïnal i de salut presenta una proposta "Per una transició energètica i ecològica, cap al Residu Zero a la ciutat de Barcelona". La presenten una vintena d'organitzacions, entre les quals figuren CEPA-EdC, la plataforma metropolitana veïnal Aire Net, Ecologistes de Catalunya, Ecologistes en Acció Catalunya, Apquira, la Coordinadora catalana contra la incineració, Greenpeace, CAPS, la Xarxa per la sobirania energètica, la FAVB i moltes altres. Demanem el tancament de la incineradora de Tersa i un pla de gestió de residus en el marc de la campanya Residu Zero = Incineració Zero.

Les entitats es reuniran amb l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB. Una vegada aconseguit que cap kWh negre procedent de la incineradora sigui comercialitzat a Barcelona, demanem la total separació entre Barcelona Energia i Tersa.