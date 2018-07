Memòria històrica

Col·loqui a Sant Pol: "La Memòria històrica santpolenca, perquè és tant difícil parlar del passat?"

El primer cicle de xerrades/debat organitzat per l’assemblea local de la CUP Sant Pol es clourà el proper diumenge 15 de juliol a les 19h a Ca l'Arturo amb un col·loqui sobre la memòria històrica. Malgrat que bona part de l’acte es centrarà en el cas concret de Sant Pol, en el col·loqui hi participaran tres antropòlegs que han estudiat en petites poblacions de Còrsega, Sardenya i Catalunya on parlar del passat recent és tant difícil com necessari, perquè els retrets i les venjances personals i familiars es barregen amb les dinàmiques polítiques i econòmiques de depassen l’àmbit estrictament local. En el col·loqui també hi participaran persones de Sant Pol que han viscut atentes i compromeses amb les lluites socials del país, per tal d’aportar-nos la seva visió i experiència.

Des d’una òptica localista es tendeix a presentar la vida social del passat com un oasi de pau i harmonia, aliena als antagonismes de classe i les convulsions polítiques que han marcat la història del país. Però no podem obviar que la història de la nostra vila es troba inserida en processos històrics de gran abast, en els que hi ha hagut persones que ha patit repressió perquè n’hi havia d’altres que actuaven com a repressors. Sense cap ànim de venjança cal admetre que només coneixent la història i reconeixent les víctimes podrem començar a fer les paus amb el passat. Només així podrem avançar cap a la recuperació de la memòria històrica. Cal trencar la visió unitarista i selectiva del passat i admetre que hi ha molts Sant Pols, que hi ha moltes històries contingudes en la història d’un poble i que el conflicte forma part intrínseca d’aquestes històries.

Durant aquest primer cicle organitzat per la CUP Sant Pol que es tanca el 15 de juliol s’ha parlat també sobre territori i medi ambient, les pensions cosa de tots i la història de l’independentisme català. La propera tardor reprendrem el cicle de xerrades/debat amb altres centres d’interès com l’educació i el feminisme.