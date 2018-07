Antimilitarisme

Més de 700 investigadors fan una crida a "oposar-se al programa de recerca militar de la UE”

Centre d'Estudis per la Pau Delàs

Avui s’ha llançat la iniciativa conjunta dels investigadors per la pau, amb presència d’investigadors concienciats y organiztacions de l’àmbit de pau. Més de 700 científics i acadèmics de dinou països de la UE han convidat als seus companys de professió a firmar una petició online per demanant a la UE que aturi el finançament a la reçerca militar.

La UE està assignant milers de milions d’euros a la recerca i desenvolupament d’armament. Demà, estats membres de la UE es trobaran a Brussel·les per debatre qüestions de defensa i seguretat, i de migracions. El Fons Europeu de Defensa, quedestinarà 13 milions d’euros a la recerca militar, és un dels punts destacats de l’agenda.

Els 700 investigadors alerten de les conseqüències d’un programa de R+D de noves tecnologies d’armament. “L’establiment d’un programa de recerca militar per part de la UE ens porta cap a una militarització accelerada de la UE sense precedents”, afirma Stuart Parkinson, de l’organització Scientists for Global Responsability. “La inversió de fons de la UE en la recerca militar, no solament desviarà els recursos d’àrees més pacifiques, sinó que també pot alimentar una carrera armamentista, soscavant la seguretat a Europa o en altres llocs”.

Prenent decisions

Els investigadors temen que el programa militar de R+D desviarà recursos econòmics d’altres àrees d’investigació. “Europa té una llarga tradició d’innovació científica i els programes de recerca de la UE han demostrat ser una poderosa eina política. No obstant, Europa ha de prendre decisions sobre el tipus de recerca que vol finançar. Cada euro només es pot invertir una vegada”, afirma Jordi Calvo, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau. “La UE hauria de continuar invertint en àrees d'investigació civil que beneficiïn els europeus i la resta del món, ajudant a resoldre problemes sanitaris i mediambientals i contribuint a l'estabilitat i la igualtat en la societat”.

“La UE hauria de finançar una recerca innovadora que ajudi a abordar les causes dels conflictes i contribuir a la seva resolució pacífica”, continua Calvo.

Robots assassins

Les tecnologies militars desenvolupades avui marcaran les guerres del futur. La Unió Europea ja ha començat a desenvolupar sistemes autònoms a través del programa anomenat “Acció Preparatòria sobre Recerca en Defensa”.

A pesar de les advertències de la comunitat científica i del Parlament Europeu, aquesta decisió de desenvolupar sistemes d’armes autònomes s’estan duent a terme sense cap debat públic. La Unió Europea s’arrisca a exacerbar l’actual carrera armamentista d’armes robòtiques i drons. I la qüestió va més enllà: hi ha més risc de que això porti a un creixement de les exportacions d’armes a països amb règims repressius i alimentar els conflictes. Actualment, les armes fabricades a la UE ja faciliten les violacions del dret internacional humanitari i els drets humans en diverses zones en conflicte.

Aquest finançament de la R+D militar no farà créixer la pau i la seguretat. Al contrari, només contribuiran a empitjorar les tensions globals. Mentrestant, la recerca científica que podria efectivament contribuir a prevenir els conflictes violents està sent abandonada.