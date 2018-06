Euskal Herria

Les ciutats de Donostia, Bilbo i Gasteiz unides per una cadena humana pel dret a decidir

La mobilització ha finalitzat amb el lliurament al Parlament de Gasteiz de les 2.019 raons recollides en pobles i ciutats basques que conformen el Pacte Ciutadà.

175.000 persones segons Gure Esku Dago, han entrellaçat les seves mans per unir les capitals de Guipúscoa, Bizkaia i Alava en un ambient emocionant en defensa el dret a decidir. Quatre anys després de la històrica cadena humana entre Durango i Iruñea.

La mobilització, fruit d'un exemplar treball en equip que ha comptat amb més de 5.000 voluntaris perquè tot sortís com estava previst, ha servit també, a més, per donar cabuda a altres reivindicacions com les del moviment feminista o de pensionistes, així com de suport a Catalunya i als joves de Altsasu, amb sengles quilòmetres solidaris.