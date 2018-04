Rajoy a Palma

Rajoy amenaça en aplicar el 155 a les Illes sinó es porten bé

MÉS per Mallorca critica el nou menyspreu de Rajoy a les Illes Balears. "S'ha superat a ell mateix, ja que ni tan sols ha confirmat el 75% de descompte de resident", ha assegurat la coportaveu del partit ecosobiranista Bel Busquets qui també ha criticat les expectatives creades pel PP de les Illes de Balears en aquest sentit. "Fins i tot Biel Company s'hauria de sentit decebut. Aquesta visita ha estat una presa de pèl i realment el PP de les Illes hauria de despertar per reclamar el que necessiten els ciutadans i ciutadanes de les Illes".

"És evident que el PP no té com a prioritat el descompte del 75% si no seria als Pressupostos Generals de l'Estat", ha assegurat la coportaveu del partit ecosobiranista Bel Busquets qui també ha criticat les declaracions del ministre Nadal a qui ha acusat d'acunyar el terme "turismofòbia". Busquets ha defensat la gestió feta cap a un nou model de turisme més respectuós amb el territori i més sostenible.

"L'únic que ha deixat la visita de Rajoy és l'amenaça del 155", ha assenyalat el també coportaveu de MÉS per Mallorca, Guillem Balboa qui ha estat contundent criticant la vetlada amenaça de Mariano Rajoy en relació a les declaracions del president assenyalant que les Illes Balears no han de seguir el mateix camí que Catalunya. "L'estratègia de la por que utilitza Rajoy atempta valors tan bàsics i tan necessaris en democràcia com la llibertat i el dret a decidir. Els pobles han de recórrer el camí que triïn." Balboa també ha criticat que el govern espanyol no doni resposta a demandes històriques: com un millor finançament o la cogestió aeroportuària, que ens permetrien una major sobirania. "Estem farts que ens tractin com una colònia o com a ciutadans de tercera",

Balboa també ha lamentat que Rajoy no hagi fet cap referència ni a la millora del finançament, ni al nou REB. "L'únic clar del viatge de Rajoy a les colònies d'ultramar és la preocupació perquè en Company dormi bé, que la culpa és de Catalunya i que ben alerta si ens contagiam", ha conclòs.

Aquesta setmana, abans de l'arribada de Mariano Rajoy, han estat moltes les persones que han participat en la campanya a les xarxes de MÉS per Mallorca sota el títol: "Què no dirà Mariano Rajoy a Palma?. #RajoyNoHoDirà, amb respostes com les que hi ha a continuació

"En Rajoy no dirà que ell és M. Rajoy

En Rajoy no dirà que el sol no ha de tenir impost

En Rajoy no dirà que la felicitat de la gent és lo primer

En Rajoy no dirà que obrir fosses és tancar ferides

Rajoy no dirà que mentre gasta milionades en AVE's, al Llevant de Mallorca fa anys que esperam el tren"

"De les inversions promeses i pendents de l'Estat a s'Arenal segur que no en parlarà. Podria parlar de compensar la petjada acústica i ecològica de @aena a Palma o de cogestió aeroportuària"

"#RajoyNoHoDirà que el seu Govern no permet l'ampliació de Cabrera"

"No parlarà de derogar la Llei Montoro que obliga els nostres ajuntaments a guardar el superàvit als bancs i els impedeix donar millors serveis a la ciutadania. 400M aturats que no es poden dedicar a polítiques públiques"