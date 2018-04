Pel dret a decidir

Margalida Miquel, nova presidenta de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca

Ahir dimecres va tenir lloc la primera reunió del nou secretariat de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) sorgit de l’assemblea del passat divendres, i es va nomenar Margalida Miquel com a presidenta de l’entitat. Margalida Miquel (Llubí, 1966) és professora de llengua i literatura catalana, va ser batlessa de Llubí amb Unió Mallorquina, posteriorment, membre d'Esquerra Republicana de Mallorca i també va formar part de la candidatura Sobirania per a les Illes a les eleccions generals del 2016.

Fanny Marí, soprano, professora de cant i membre destacat del col·lectiu “Música per la llibertat” a Mallorca, serà la vicepresidenta. Per la seva banda, Pere J. Ripoll i Bernat Prats seran secretari i tresorer respectivament.

La nova presidenta va manifestar la voluntat de seguir en la línia duita per l’ASM (dirigida fins ara per Cristòfol Soler), ampliar la base social del sobiranisme i impulsar tasques de conscienciació ciutadana.