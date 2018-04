País Valencià

La diada del 25 d'Abril aposta pel diàleg i el respecte a la diversitat

La commemoració tindrà lloc el dissabte 21 d’abril a la ciutat de València en el 25è aniversari de l’assassinat de Guillem Agulló. Per això, la manifestació manifestació acabarà amb la inauguració del Passeig Guillem Agulló de València

ACPV i diferents entitats convoquen la manifestació amb el lema “País Valencià, un país obert” com a resposta a l’emergència d’ideologies d’odi i en defensa d’un model de País Valencià obert i plural

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha organitzat enguany una Diada del 25 d’Abril (que tindrà lloc el dissabte 21 d’abril a la ciutat de València) especial, en el 25è aniversari de l’assassinat de Guillem Agulló. Per això, hi haurà una manifestació que acabarà amb la inauguració del Passeig central del Jardí de Vivers.

ACPV i les entitats Calcsicova, Centre Cultural Islàmic de València, Comunitat Israelita de València, Comissió d’Ajuda al Refugiat CEAR-PV, Federació Maranatha d’Associacions Gitanes, Lambda, Movimiento contra la Intolerancia, Plataforma contra la Islamofòbia, Ververipén Rroms per la Diversitat ens vam unir fa dos anys per a demanar un carrer de València per a Guillem Agulló, moguts pel desig que les nostres institucions creen espais de memòria i de denúncia dels crims d’odi.

El procés per aconseguir el posicionament de l’Ajuntament de València ha estat llarg, però finalment l’Ajuntament acordà posar el nom de Guillem al Passeig central de Vivers, mentre també altres municipis han decidit posar el nom de Guillem Agulló a carrers, places i espais urbans.

Per això, com a acte de reconeixement al jove Guillem, d’afirmació de la pluralitat com un valor positiu i de futur, i del País Valencià com el model de societat que millor recull eixe valor i el fa alhora conviure i crèixer amb la nostra llengua i cultura, convoquem conjuntament la manifestació de la Diada el proper dissabte 21 d’abril a València, amb el lema “País Valencià, un país obert”.

La manifestació, que eixirà de la Plaça de Sant Agustí a les 18h, recorrerà el centre de la ciutat de València, i finalitzarà al Jardí de Vivers, on tindrà lloc la inauguració del Passeig Guillem Agulló, amb un acte especialment dissenyat per a l’ocasió, que comptarà amb música, imatges, i la participació de coneguts i destacats artistes del nostre país.

Conviden el poble valencià a continuar apostant pel diàleg i el respecte a la diversitat, i a acompanyar-nos en la manifestació, perquè ara és el moment de dir no a les ideologies de l’odi que ens volen retornar al passat, i dir sí, en veu alta i clara, a la igualtat i el futur. ACPV i les entitats que convoquen enguany la Diada som organitzacions molt diverses, però tot i així hem sabut col·laborar, treballar junts i construir complicitats. La nostra convocatòria, plural i oberta, és l’exemple del món que volem construir, on tothom tinga cabuda i no hi haja espai per a la discriminació per raó de llengua, cultura, origen, religió o condició sexual.