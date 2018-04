Fóra feixistes dels nostres barris

Avui 25 d'abril, jornada de la lluita per les llibertats dels valencians i valencianes, hem patit una doble agressió, per una banda, la Delegació del Govern permetent una concentració feixista a una organització manifestament violenta en un barri popular com Velluters. D'altra banda l'actuació policial, mitjançant les ordres de la Delegació del Govern de Madrid a València, ha sigut totalment desproporcionada i indigna de cara al veïnat i visitants en un acte espontani de rebuig al feixisme. Hem patit confinament, identificacions i escorcolls.

Demanem la dimissió del delegat del Govern per la seua irresponsabilitat permetent una concentració feixista i per l'actuació de la policia, cosa que es contraria a la lliure circulació del veïnat i les llibertats ciutadanes.





Coordinadora de Ciutat Vella

Associació de Veïns del Carme