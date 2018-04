#EscletxaSalarial1M

Endavant (OSAN) reparteix 30.000 diaris que denuncien l'escletxa salarial contra les dones treballadores, a més de 20 centres i eixos comercials dels Països Catalans

Divendres passat, l’organització política Endavant (OSAN) va repartir 30.000 catàlegs informatius a més de 20 centres i eixos comercials. L’acció s’emmarca en la campanya Sobiranies, Drets i Autodeterminació tot preparant la jornada de l'1 de maig i ha denunciat l' #EscletxaSalarial1M que fa que les dones dels Països Catalans cobrem entre un 16 i un 25% menys que els homes.

Amb el repartiment del diari informatiu, l'organització política de l’esquerra independentista ha denunciat que als Països Catalans, les dones cobrem cada any entre 4.800 i 7.000 euros menys que els homes. Són, precisament, aquestes precàries condicions laborals i sous de misèria de les treballadores les que porten a un enriquiment obscè dels empresaris propietaris de les cadenes comercials. La denúncia també subratlla la feminització d’aquest sector, ja que són majoritàriament dones qui pateixen aquestes pèssimes condicions.

El diari, a més, inclou un decàleg de la Coordinadora Obrera Sindical -sindicat de l'Esquerra Independentista- a mode de breus consells per a l’autodefensa laboral. Així mateix, s'hi destaquen tot un seguit de dones lluitadores i sindicalistes d'ahir i d'avui d'arreu dels Països Catalans: un fil roig i lila que demostra que tenim passat i, sobretot, futur. L'acció té per objectiu situar les dones treballadores al centre de la lluita i treballar per la presa de consciència i l’apoderament en clau de gènere i classe.

L’acció s’ha dut a terme als centres i eixos comercials següents: centre urbà de Vila-real; a l'Splau de Cornellà de Llobregat; al Centre Comercial Martorell-Abrera; a l'eix comercial de Granollers; al Centre Comercial Parc Central i al centre Plaça Corsini de Tarragona; al carrer Guimerà i al passeig Pere III de Manresa; al centre comercial la Fira de Reus; al centre de Vilafranca del Penedès; al carrer Major de Lleida; al centre de Girona; al carrer Gran de Gràcia, Travessera de Gràcia, c/Verdi, al Portal de l'Àngel, al Mercat de Santa Caterina, i el Born, de Barcelona; al carrer dels cafè, al centre del Vendrell; a la Rambla de Sabadell; a Sueca; al centre comercial Fan Mallorca de Palma. En tots ells s’ha desenvolupat amb total normalitat i una bona rebuda per part de treballadores i consumidores dels centres comercials. L'acció tindrà continuïtat demà i abans de l'1 de maig en d'altres punts del país, com la Costera, l'Alacantí, el Ripollès, la Safor, l'Alt Urgell, l'Horta, el Maresme o Osona, entre altres comarques.