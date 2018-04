El "nou NODO", el color Taronja i el color Groc

Ara resulta que Ciutadans proposa que el Senat controli la nostre televisió TV3. Albert Rivera esmenta que la televisió catalana és un " nou NODO", tot això desprès que la televisió publica emetés l'entrevista amb el 130 è President de la Generalitat i aconseguís un 30,5% de "Share".

Sr. Rivera - molt respectuosament- ser que dol, que li fa mal - que un milió d'espectadors miressin l'entrevista del President a l'exili- que voldrien manipular i controlar els mitjans públics catalans. Li recordo però, que tots ells han estat treballant amb una objectivitat total des de fa molts anys.

Ara també els hi preocupa el cost de l'entrevista que segons vostè ha emès una televisió pública de l'Estat. No s'equivoqui, la Televisió de Catalunya la paguem entre tots els catalans, l'Estat no hi posa ni un Euro. Tenim dret a la llibertat d'expressió i dret a la informació.

Des del 16 de setembre 2006, quant li ha convingut i el seu partit li va interessar i ha estat notícia, vostè també ha estat fen ús d'aquestos mitjans, mai sel va excloure, sempre ha tingut el seu protagonisme d'acord a la seva representació parlamentaria.

Ara en més representació a Catalunya amb 37 escons i 40 escons a Espanya, com ja esmentaven en la seva fundació i procés constituent del partit -2015- és declaren més que mai en contra de l'Independentisme Català i tot el que l'envolta.

Permeti'm però, que discrepi molt fermament sobre la comparació de TV3 amb el "NODO". Als seus 39 anys, segur que deu haver visionat "El noticiero" obligatori que es projectava en les sales de cinema.

Si llegeix la Viquipèdia veurà que segons l'escriptor Sheelagh M. Ellwood "Fr anco fue la estrella de los reportajes de NO-DO,- inaugurant pantans- máslargos y más detallados, con frecuencia creciente, alcanzando su punto álgidoen 1965, alrededor de la época en la que el aparato propagandístico celebrabalos 25 años bajo la paz del Caudillo".

Cal afegir-hi també, continguts com: Les curses de braus dels millors toreros del' e ̀poca, venerant de forma excepcional la tauromàquia y la" fiesta nacional". Elspartits del Real l 'equip blanc per excel·lència, amb un repàs dels millors partits

de la copa del Generalisimo i copes d'Europa. Les anades i vingudes del ministre de "Información y Turismo" Fraga Iribarne, inaugurant paradorsNacionals a tot l'estat.

No ens oblidem -ho recordo molt bé – de les continuades promocions del "Sea t6 00 " primer cotxe de la majoria d'espanyols. Les revistes cinematogràfiquesfent referència a les folklòriques i artistes de cinema de l'època, nous pentinats ila moda en el país, l'ambient del Nad al de les principals ciutats espanyoles. Endefinitiva un noticiari que se'n produïen 10 setmanals i que podia escollir elpropietari de la sala.Perdoni Sr. Rivera, m'ho deixava, té quelcom de raó- molt poca, però la té, si que és veritat que TV3 emet un "NODO" - molt diferent però en contingut, forma i finalitats, sempre el clau d'humor- un "NODO" inserit en les emissions del programa Polònia.

Explicat a grans trets el que va significar per mi, i la meva generació el "NODO", és vergonyós comparar els continguts que emet la televisió pública catalana TV3 - el canal de tots els que vivim a Catalunya, repeteixo tots, sense excepcions- amb una revista feta amb cel·luloide i amb un interessat contingut propagandístic del règim.

Des del 16 de gener de 1.984, TV3- és un referent- desprès de Euskal Telebista –d'aquest país i un dels millors canals autonòmics d'Espanya.

Trenta quatre anys emetent en català – sense excloure el bilingüisme - i sent líder d'audiència molts anys seguits. Aquest canal autonòmic ha estat un mirall per moltes televisions- incloses TV1/2 canals públics pagats per tots - a nivell tecnològic i d'organització.

Ha comptat i compta amb una plantilla de grans professionals al llarg de la seva historia – directors, tècnics, periodistes, presentadors, corresponsalies en molts països d'UE, pionera en la investigació i l'aplicació de les noves tecnologies etc. Una canal que ha sabut descentralitzar la informació arreu del país, - Girona, Tarragona i Lleida,- un model de pluralitat informativa, la seva programació és generalista, és a dir, per a tots els públics, ha realitzat grans programes de producció pròpia i és el motor de l'audiovisual català.

Televisió de Catalunya, ofereix altres canals a la ciutadania com son, el 33, 3/24, Esport3, plataformes digitals com TV3 a la carta, al 3/24 les últimes notícies de Catalunya i el món en format digital, vídeos, àudios, fotos etc, etc.

Sr. Rivera, em deixo moltes coses, són molts anys per comparar la nostra televisió amb un "nou NODO". Puc entendre moltes coses en el món de la política, però no el seu discurs groller, ple d'odi i menyspreu cap un país que ha fet més bé o menys les coses, però que mereix un respecte tant seu com la resta de forces polítiques que ens volen encotillar i censurar ideològicament.



Que es pretén ara?. Arrasar amb el que hem construït tots - repeteixo tots i cadascun dels set milions i mig d'habitants - a Catalunya els últims 40 anys. És injust i injustificable.

Li proposo un símil que vol comparar la situació política actual i el que faria un dissenyador gràfic pel seu projecte. Triar uns colors - en aquest cas dos- el taronja i el groc, sembla una paradoxa però, inicialment ja té un problema Sr. Rivera, el color taronja (Ciutadans, retallada de llibertats i repressió) i el groc (símbol que defensa la democràcia i les llibertats d'un país i els seus ciutadans). Resulta que ambdós li son totalment contradictoris, totalment oposats i li costa prendre una decisió. Greu problema veritat? Al final i desprès de donar-li voltes el color taronja creu que l'associació simbòlica amb altres colors és negativa, ino encaixa amb els objectius de comunicació que li han encomanat i l'arracona amb un costat de la taula.el fet de ser un color combinat de vermell i groc -vajacoincidència- fa que tingui les característiques dels dos colors i li crea dubtes.

El groc el considera el color que més fàcil es veu de lluny, és el color del sol de la llum i l'alegria, en els semàfors l'entremig entre el verd i el roig i en la política el color groc és símbol del liberalisme.

El dissenyador sap, que el color té una dimensió psicològica, i juga un paper important en la nostra vida, influenciant-nos cada dia. Que passa com a bon professional elabora un avant projecte i amb aquest color dissenya una estratègia i presenta una o diverses propostes per seleccionar la més adient.

Entén la finalitat d'aquest símil, deixi'ns treballar, presentar propostes, debatre sobre les nostres peticions, sense coaccions, sense retallar-nos drets, amb voluntat de diàleg, perquè si pretenen imposar el taronja o el blau que suggereix autoritat, el projecte se'n va en orris i amb ell un escenari que "no convé".

Sr. Rivera - amb tot el respecte- vostè ha nascut a Barcelona, ha estat extreballador de la Caixa, ha viscut o viu a Catalunya, a l'Ametlla del Vallès, tant neguit, tanta fal·lera en contra li desperta aquest país.

Seny! Sr. Rivera, som bona gent, no estem dividits, no s'ha trencat la convivència -com pretén vendre la premsa espanyola amb la divulgació de noticies falses, escampant mentides, no cal que ens intoxiquin més-.

Els CDR no porten la violència a Catalunya, no és veritat que els no independentistes no poden sortir al carrer, no hi ha "Ka le borroka" ni terrorisme, sortim al carrer a protestar pacíficament, volem diàleg, arribar acords, merèixer tenir-nos en compte, som la comunitat autònoma que aportem el PIB més alt de l'Estat Espanyol. Sr. Ribera, més enllà de voler-nos fer callar, fer por, reprimir- nos, fer una purga, ha on volen arribar?.

Si vol sortir al "Nodo" de la Televisió de Catalunya, per aquest camí segur ho aconseguirà, això si, sempre en clau d'humor.