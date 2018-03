S'ha d'aturar la campanya d'odi contra la mesquita de Prosperitat

Fa exactament un any que la comunitat islàmica de Nou Barris pateix una campanya d'assetjament per voler obrir un centre de culte islàmic al carrer Japó del barri de la Prosperitat a Barcelona

L'oposició inicial d'un grup de veïns del carrer a l'obertura del centre -que no va rebre el suport de les entitats del barri- l'han fet seva grups polítics ultres i xenòfobs com Democracia Nacional, als quals s'ha permès acompanyar, quan no abanderar i liderar, la protesta veïnal.

El centre, que ja està en funcionament en haver passat tots els requeriments legals, ha patit sabotatges continus que n'han impedit el funcionament normal. La comunitat musulmana ha rebut amenaces i insults, i molts usuaris del centre tenen por de fer servir les instal·lacions. El veïnat del carrer, la major part del qual no secunda les manifestacions contra la mesquita, porta un any suportant sorolloses protestes que alteren el dret al descans. El barri i el districte han patit els efectes de la propaganda racista i islamòbofa als carrers i al mobiliari urbà. Molts joves del barri se senten amenaçats per no haver callat davant les actituds ultres.

La presència continuada de l'extrema dreta ha atret grups aliens al barri que, al marge del treball de les entitats, han volgut denunciar els grups xenòfobs, fet que ha sumat més tensió al carrer.

A part de la greu alteració de la convivència al carrer i al barri, la comunitat musulmana, veïna del barri també, no pot exercir amb normalitat el dret de culte, que és emparat per totes les lleis.

Tot i que la Fiscalia ha denunciat set membres de Democràcia Nacional per presumptes delictes d'odi en relació a aquests fets, des del barri denunciem que les administracions no fan prou per aturar aquesta campanya de la por. I no fer prou en un tema tan greu és ser co-responsables.

Les entitats ens preguntem: ¿És normal que la comunitat musulmana demani acompanyament a les entitats per fer ús del centre de culte? ¿És normal que la policia mantingui una actitud passiva davant els insults i la intimidació? ¿És normal que una minoria intolerant imposi la por a la resta del veïnat?

Com a representants de la llei, els responsables policials no només han de garantir que l'accés al centre de culte es faci amb seguretat, sinó que les persones que el fan servir ho puguin fer en llibertat i sense por. Els responsables polítics han de vetllar perquè es facin efectius aquests drets.



Les entitats demanem una ordre d'allunyament del carrer Japó per a tots els elements ultres que la policia té plenament identificats.

Per la nostra part, les entitats farem la nostra feina, que és contribuir a la millora de la convivència al barri. Una feina de fons d'un any de recorregut que es pot veure malmesa per l'escalada de tensió que està comportant la impunitat amb què s'està deixant actuar dia a dia els grups violents.

Barcelona, 20 de març de 2018

Xarxa 9 Barris Acull i diverses entitats de Prosperitat