La resposta de País que necessitem

En un article publicat al Levante el 31 de gener, analitzava la resposta d'involució democràtica que ha donat l'Estat espanyol a la crisi i decadència del model econòmic, polític i territorial iniciat en la restauració borbònica. Un projecte autoritari, fosc i centralitzador de l'Estat espanyol que aguditza els seus efectes depredadors en la societat valenciana, espoliada i sotmesa als capricis d'una minoria privilegiada.

Per fer front al model demofòbic imposat per l'Estat, no hi ha prou a governar amb tebiesa a les institucions valencianes. El model autonòmic i centralista concep les institucions autonòmiques i municipals com a meres sucursals gestores dels recursos assignats des del govern espanyol, impossibilitant cap poder d'incidència real per fer front a les retallades socials i a l'afebliment democràtic de l'Estat. No són definitives les possibles reformes epidèrmiques promulgades per institucions autonòmiques, sinó que hem de construir una hegemonia democràtica i progressista autocentrada en el País Valencià per poder respondre a les necessitats dels valencians i les valencianes.

Donar una resposta ferma i decidida articulada en espais de confluència i coordinació entre els diferents sectors democràtics i progressistes valencians amb incidència i arrelament social. Una estratègia democràtica compartida i un projecte constitutiu de país com a marc de referència per poder aplicar les polítiques transformadores que necessitem. Hem de socialitzar un model valencià centrat a garantir els drets socials i les llibertats democràtiques al País Valencià.

Una resposta social i sindical contundent per front a les agressions sistemàtiques (retallades socials, precarització del treball, dret a l'habitatge...) és fonamental per combatre la violència estructural que patim com a treballadores. Defensar i conquerir els drets laborals que han denigrat les repetides reformes laborals, lluitar contra la precarització del treball, dinamitzar i dignificar la lluita obrera. Un model de país socialment just que garantisca els drets socials i laborals a tot la població.

Una resposta cultural per combatre la violència supremacista de l'Estat espanyol i reivindicar la cultura popular valenciana. Denunciar les nombroses agressions a la nostra llengua i fomentar l'ús social i formal del valencià com a llengua cohesionadora, vehicular i inclusiva del poble valencià. Davant l'intent d'homogeneïtat impulsat pel govern espanyol, necessitem consciència i dignitat de país per reivindicar el valencianisme cultural i intel·lectual com a actiu fonamental del poble valencià. Un model de país amb una cultura pròpia creativa i inclusiva en el qual poder viure plenament en la nostra llengua.

Una resposta feminista ferma i sòlida que reivindique la paritat de gènere, que situe la persona al centre de la transformació social i supere el patriarcat per eliminar l'opressió de gènere i discriminació per raons de sexe, combatre la feminització de la pobresa i els feminicidis constants al nostre país. Deconstruir el masclisme i els rols socials de gènere per construir una societat socialment justa, inclusiva i igualitària sense cap mena d'opressió ni discriminació, en la qual la felicitat individual i col·lectiva ocupe la centralitat en les polítiques socials.

Una resposta anti-repressiva i solidària que es posicione al costat de l'oprimit i se solidaritze front a les agressions policials i judicials de la maquinària d'Estat. Hem de tindre en compte la deriva autoritària i involutiva que demostra l'Estat d'arrel feixista en el qual vivim.

Una resposta ecològica per combatre les pràctiques abusives, extractives i agressives amb el medi ambient i proposar un model de desenvolupament sostenible que millore i reforce les relacions amb la terra. Hem de estimar i defensar la terra per poder deixar un País Valencià, i un món, on poder viure dignament les generacions venidores.

Una resposta democràtica per decidir com gestionar els recursos propis front l'espoli sistemàtic, per decidir quines polítiques aplicar al País Valencià per poder viure lliure i dignament, per treballar en la recerca de la felicitat i la plenitud. Un model de radicalitat democràtica i participació activa de la ciutadania en què poder decidir-hotot.

La violència polièdrica que patim sols es pot aturar amb una resposta de País que abaste els diferents àmbits que ens afecten individualment i col·lectiva.

Juanjo Giner @giner_juanjo

Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Decidim @DaDP