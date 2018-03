Turisme Massiu

L'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible convoca una concentració de rebuig al Barcelona Global Summit

Barcelona Global, lobby dedicat a la promoció i atracció de capitals a la ciutat, celebra el dimecres 21 de març el fòrum “Innovació en turisme urbà”, amb el qual, segons l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) "simula cercar propostes de solució a les conseqüències negatives del turisme per, en realitat, continuar intensificant-lo". Per aquesta raó, l'ABtS ha convocat a partir de les 17:30h davant la porta del CaixaFòrum una concentració de rebuig.

Segons l'ABTS "financen el fòrum empreses com ara Hotusa, Airbnb, La Sagrada Família, HI Partners (inversors en el sector hoteler), el Barcelona Guide Bureau o diversos grups d'hotels". A més a més remarca l'Asemblea que El sector turístic és conscient que el tradicional conte de fades (“el turisme és bo per a tothom”) ja no serveix. Després de l'intent fallit de criminalitzar la protesta contra la sobre-explotació turística amb la cortina de fum de la turismefòbia, ara s'apunta al carro de “la gestió del turisme i la reducció de les externalitats”.

Es tracta, puntualitza l'entitat veïnal, "d'un rentat de cara i de “Rellançar una ciutat després d'una crisi” (títol de la xerrada de clausura), de polir i rellançar una marca turística per exprimir-la encara més. La crisi, si ha existit, ha estat circumstancial i ja s'ha superat: tornem a batre els rècords de turisme i d'explotació de la ciutat i la població, com cada any".