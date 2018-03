Català a l'escola

L’ANC es manifestarà demà amb el món educatiu per defensar l’escola catalana

L’Assemblea Nacional Catalana ha impulsat, conjuntament amb totes les entitats educatives, com l’USTEC, la FAPAC i un llarg etcètera, una manifestació per demà, dissabte, per defensar el model d’escola catalana sota el lema “L’Escola catalana, democràtica i inclusiva, no té por”. L’inici de la marxa serà des Passeig de Gràcia amb Ronda de Sant Pere (Plaça Catalunya), a les 17 h.D’aquesta manera, es vol posar en valor el model educatiu català: plural, inclusiu, cohesionador, integrador, basat en l’esperit crític i la llibertat d’expressió; un model que garanteix el coneixement de totes les llengües gràcies a la immersió lingüística i que ha estat reconegut internacionalment com a model d’èxit.La manifestació també vol servir de defensa aquells docents que, fent la seva feina, pateixen un setge judicial i mediàtic, i es veuen amenaçats per l’Estat acusats d’adoctrinament, quan en el fons el que fan és educar críticament i exerceixen la llibertat de càtedra.Així mateix, també vol defensar la política educativa que més consens ha generat en la societat catalana: la immersió lingüística, i que ara es troba amenaçada, especialment des de l’aplicació de l’article 155. Un model que ha servit per garantir que tothom sigui lliure de parlar castellà o català perquè tothom coneix les dues llengües en acabar l’ensenyament obligatori i que ara es vol modificar a 600 km d’aquí. Per això, demà es reafirmar la idea que el model educatiu català es decideix al Parlament de Catalunya.En aquesta pàgina web es pot consultar el manifest i el cartell de la manifestació