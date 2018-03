Repressió

En llibertat amb càrrecs la regidora de la CUP de Reus

No s'havia presentat a tres citacions acusada d'un delicte d'odi per les protestes contra la policia de l'1-O

La regidora de la CUP de Reus, Mariona Quadrada, ha sortit en llibertat després que el Mossos d'Esquadra l'hagin portat detinguda als jutjats de Reus. Un cop s'ha sabut la detenció, centenars de persones s'han concentrat per expressar la seva solidaritat amb Quadrada.

La regidora s'ha s'ha acollit al dret a no declarar davant l'acusació d'un delicte d'odi per signar el manifest conjunt de l'ajuntament de Reus contra l'actuació policial durant el referèndum. Abans del migdia, Quadrada ha sortit del jutjat amb lliberat amb càrrecs. A la sortida ha manifestat que defensa la plena sobirania del poble català i la República, i per això no ha declarat davant la injustícia espanyola.