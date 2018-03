Antimilitarisme

El BBVA, líder estatal en el finançament de la indústria armamentista nuclear

Centre d'Estudis per la Pau Delàs

Aquest divendres quatre membres de la Campanya Banca Armada han participat a la junta d’accionistes del BBVA que s’ha celebrat a Bilbao. El BBVA és el banc estatal que encapçala, un any més, el rànquing d’inversions a la indústria armamentista i que contribueix al manteniment de les armes nuclears finançant set empreses d’aquest sector en concret.

Així, dos representants de la campanya integrada actualment per set organitzacions -Centre Delàs d’Estudis per la Pau, SETEM Catalunya, Justícia i Pau, ODG, Col·lectiu Rets, AA-MOC i FETS- han fet dues intervencions explicant davant dels accionistes i els mitjans de comunicació els vincles d’aquesta entitat amb la indústria de l’armament per sensibilitzar i denunciar davant la societat els vincles d’aquestes pràctiques financeres amb les tragèdies humanes conseqüència dels conflictes internacionals.

2710 milions d’euros en empreses nuclears

Les armes nuclears segueixen sent les més destructives que s’han creat, dissenyades per aniquilar territoris i poblacions senceres. Tot i que el passat mes de juliol es va aprovar el tractat de Nacions Unides que prohibeix a les nacions signants desenvolupar, provar, transferir, posseir, exportar, fer servir o amenaçar les armes nuclears, cap dels 9 països que tenen armes nuclears actualment (Estats Units, Rússia, Regne Unit, Xina, França, l’Índia, Pakistan, Corea del Nord i Israel) hi van donar suport.

Tal com ha indicat Carla Liébana, membre de la campanya, en el seu discurs: "De 2014 a 2017 el BBVA ha invertit 2710 millons d’euros en les següents set empreses que dissenyen, mantenen o modernitzen armament nuclear: Aecom, Airbus, Boeing, BWX Technologies, General Dynamics, Hoenywell International y Jacobs Engineering".

Segons dades de la darrera investigació realitzada per PAX, Don’t Bank on the Bomb 2018, destaca la seva inversió en AECOM (298.592.158,36 euros en crèdits i 290.515.625,33 euros en bonos i pagarés), que forma part del grup d’empreses que dirigeix els laboratoris de proves d’armes nuclears a Estats Units i té un paper imprescindible en els plans de modernització de l’arsenal d’armes nuclears d’aquest país. Un altre exemple és Boeing, a qui BBVA ha finançat amb 614.909.441,65 euros en crèdits i 135.452.281,55 euros en bons i pagarés. Boeing és l’empresa que manté l’operatiu del Minuteman III, els míssils nuclears intercontinentals d’Estats Units, i que produeix diferents elements de la nova B61-12, la principal bomba termonuclear de l’arsenal dels Estats Units (destinades a ser desplegades a Europa).

Indra, Airbus Group o Leonardo, tres exemples clau

Segons ha senyalat Maria de Lluc Begur, activista de la campanya, en la seva intervenció:" de 2011 a 2017 el BBVA ha finançat 2.996 milions de euros a empreses que fabriquen míssils, explosius, armes lleugeres, bales, helicòpters militars, avions de combat, electrònica militar i armes nuclears, entre d’altres". Es tracta d’empreses com ara Indra, Airbus o Leonardo, que exporten armes a l’Orient Mitjà i al Nord d’Àfrica i contribueixen a escalar la violència dels conflictes armats d’aquests territoris, augmentant la inseguretat de les persones que hi viuen i provocant que es vegin obligades a exiliar-se i buscar refugi en altres països. En els darrers anys, la xifra de desplaçaments forçat s’ha incrementat considerablement i actualment es comptabilitzen 60 milions de persones desplaçades. D’altra banda, la indústria militar i de la seguretat europea es beneficia d’aquesta tragèdia: després de subministrar armes als països en conflicte, venen equips de seguretat i de control de fronteres per evitar l’entrada de les persones que fugen de la guerra al seus països i busquen asil als territoris de la UE. Aquest és el cas sobretot d’Indra, l’empresa espanyola de tecnologia militar a qui BBVA ha destinat 5.906.196,00 d’euros en fons d’inversió de 2011 a 2017.

En el mateix període, BBVA ha finançat 105.962.359,64 euros en crèdits a Airbus Group (empresa dedicada a la fabricació dels circuits de míssils Trident, avions de combat, aeronaus, helicòpters i míssils militars) i ha emès bons i pagarés d’aquesta empresa per valor de 215.773.650,81 euros. Leonardo (ex Finmeccanica) Group, n’és un altre exemple: el banc ha destinat 155.271,55 euros a crèdits i 14.723.203,77 euros en bons i pagarès d’aquesta empresa fabricant d’avions de combat, sistema de míssils (inclosos els nuclears), artilleria naval i vehicles de transport d’un míssil balístic intercontinental, entre d’altres.

Durant les properes setmanes, la campanya també participarà a les juntes de Banco Santander, Caixabank, Banco Sabadell i Bankia gràcies als vots que accionistes d’arreu de l’estat han delegat per denunciar les males pràctiques d’aquestes empreses.