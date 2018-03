8M

Badalona se suma a la convocatòria de vaga feminista

Per segon any consecutiu, diversos grups de dones i feministes de la ciutat de Badalona hem convocat diversos actes amb motiu del Dia Internacional de les Dones, a través de la comissió unitària 8 de març.

La principal novetat d’enguany, és que la comissió unitària 8 de març ens sumem a la vaga feminista convocada a nivell internacional i fem una crida a totes les dones de la ciutat a sumar-se a la vaga laboral, de consum, estudiantil i de cures i a autoorganitzar-nos plegades.

El mateix dia 8 de març, a les 17h, a la plaça de la Vila de Badalona tindrà lloc una actuació per visibilitzar els quatre eixos de la vaga feminista.

A les 18h, i per segon any consecutiu, juntes omplirem els carrers i marxarem en manifestació fins a la plaça de la Dona on finalitzarem amb la lectura d’un manifest unitari a càrrec dels diversos grups que vol visibilitzar per una banda, els diferents eixos d’opressió i discriminació que patim al nostre dia a dia pel simple fet de ser dones i per l’altra banda, la nostra unitat en la diversitat.

El darrer acte tindrà lloc el diumenge 11, a les 10h, al camp de futbol municipal, amb una Falera Futbolera Feminista on volem visibilitzar les dones al món de l’esport.

Des de la comissió unitària 8 de març convoquem a totes les dones de la ciutat a aturar-nos des de quatre àmbits: llars, consum, estudis i treballs de tot tipus, legals o de economia submergida, a l’àmbit públic o privat.a totes les dones, lesbianes, bisexuals i trans, gitanes, paies, migrades, racialitzades, amb diversitat funcional i/o intel·lectual, a les joves i a les més grans, a totes, a sumar-se a la vaga i a visibilitzar que