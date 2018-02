Solidaritat

Quatre restaurants reusencs es coordinen en suport dels Presos Polítics

Quatre restaurants reusencs organitzen, a partir del proper dia 15 de febrer, el Primer cicle de Sopars Grocs en solidaritat amb els Presos Polítics. Els 'sopars grocs' sorgeixen d'una iniciativa que va començar al restaurant Semproniana, d’Ada Perellada i que proposa recaptar fons per a la Caixa de Solidaritat compartint propostes gastronòmiques que tenen en comú l’ús del color groc en la seva elaboració.

La intenció dels organitzadors del cicle és mantenir viva la flama de la reivindicació per la llibertat dels independentistes en presó preventiva mitjançant activitats periòdiques on fomentar un espai de trobada i poder debatre sobre el futur de la república d’una forma distesa.

Els propers Sopars Grocs tindran lloc als restaurants 3de9 (15 de febrer), Casal Despertaferro (22 de febrer), Campus (1 de març) i Àbsis (15 de març) i compten amb el suport d’Òmnium Cultural, l’ANC-Reus per la Independència i el CDR de Reus. Tots els sopars començaran a les 21h i inclouen activitats de reflexió i debat. En la primera sessió comptarem amb la presència de l’equip de la Directa responsable del documental “El primer dia d’octubre” que podrem visualitzar durant l’acte; el 22 de febrer ens acompanyaran membres de SARE i hi haurà un concert posterior amb el grup Triple Malta i l’1 de març, la proposta culinària vegetariana anirà acompanyada de música, tertúlia i lectura de poemes.

El preu dels sopars es de 25 € i els diners recaptats es destinaran a la Caixa de Solidaritat, una eina adreçada a fer front a les represàlies econòmiques que reben persones físiques com a conseqüència d’actuacions emmarcades en el procés cap a la independència per participar d’ accions unitàries, cíviques, pacífiques i democràtiques. Com que les places són limitades, caldrà reservar a cada restaurant, segons el cas.