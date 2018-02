Llengua

La Plataforma per la Llengua engega la campanya «Fes un gol pel valencià!» per reivindicar la presència de la llengua al futbol

Aquest dijous, 8 de febrer, a les dotze del migdia, la Plataforma per la Llengua del País Valencià presentarà la nova campanya de l’entitat «Fes un gol pel valencià!». La roda de premsa serà al Saló de Graus de la Fundació Universitat Empresa de la Universitat de València (Plaça Verge de la Pau, 3).

La Plataforma per la Llengua vol reclamar amb aquesta iniciativa la presència del valencià al món del futbol. Així, «Fes un gol pel valencià!» té com a objectiu reivindicar l'ús de la llengua en el sector esportiu, demanant més implicació per a normalitzar-la als clubs esportius valencians. Manuel Carceller, delegat de la Plataforma per la Llengua País Valencià, i Neus Mestres, directora de l’ONG del català, faran balanç de la situació del valencià al futbol i lliuraran documentació i material gràfic de la campanya als assistents.

Amb la voluntat de crear sinergies i complicitats amb el sector futbolístic, també hi intervindrà Miquel Àngel Picornell, periodista i veu destacada en l’àmbit esportiu aRàdio Televisió Valenciana (RTVV). En l’actualitat Picornell és regidor a l’Ajuntament de Gandia, on desenvolupa diferents funcions del govern municipal. El periodista explicarà la seua visió lingüística del futbol des del món de la comunicació.