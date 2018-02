Català a l'escola

Enllaçats per la Llengua organitza a València un acte de suport a les escoles i a la llengua

El proper 16 de febrer, a les 19 hores, al Centre Cultural La Nau de València, tindrà lloc una taula redona “defensem la llengua, defensem les escoles” organitzada per Enllaçats per la Llengua. L’acte té com objectiu posar en valor el treball de la comunitat educativa - professorat, mares i pares, alumnat - i de les escoles, en defensa d’un model educatiu científic, crític, democràtic, arrelat al territori, en la nostra llengua, dels diferents territoris del nostre domini lingüístic.

A l’acte intervindran,

Catalunya Nord. Cesc Franquesa, director pedagògic de les escoles la Bressola,

Andorra. Maria Cucurull, filòloga catalana i membre del Centre de Cultura Catalana

Illes Balears. Maria Antònia Font, professora CEPA La Balanguera, Palma i presidenta FOLC

Franja de Ponent. Francesc Ricart, ex-tècnic del Departament d'Ensenyament i membre del Casal Jaume I de Fraga.

Principat – L'Alguer. Pere Mayans, professor de secundària i membre del CIEMEN.

País Valencià. M.ª Àngels Francés, directora del departament de filologia catalana de la Universitat d'Alacant.

, Vicent Moreno, president d'Escola Valenciana