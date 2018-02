MWC

Demanem als regidors de l’Ajuntament de Barcelona que no assisteixin al sopar d’inauguració del MWC, que no legitimin el regnat de Felip de Borbó

La CUP Capgirem Barcelona, com sempre ha fet des que se’ls convida, no assistir al sopar d’inauguració del MWC ni a cap acte organitzat en el marc d’aquest congrés. La presència de Felip de borbó és un més dels motius que ens allunyen d’aquestes fastuoses cerimònies d’exaltació del capitalisme.

Sempre que ha fet acte de presència al Mobile World Congress ha estat acompanyant les diferents mobilitzacions que s’han dut a terme durant el congrés: per aturar les pujades del preu del transport públic, de denúncia de la precarietat laboral, contra la gentrificació… protestes vinculades directament a conseqüències derivades del model de ciutat que s’ha anat gestant any rere any, dècada rere dècada, govern municipal rere govern municipal, un model del qual el Mobile World Conress n’és el màxim exponent. Una vegada més tornem a fer públic el nostre punt de vista sobre el Mobile World Congress, una vegada més tornem a rebutjar la presència de Felip VI a la nostra ciutat, una vegada més tornam a demanar als grups municipals d’esquerres que per compromís republicà es neguin a compartir espai amb Felip VI, si aquest compromís republicà no fos prou motivació per a determinats grups polítics, aquest any aportem d’altres motius de pes:



– Per respecte als veïns i veïnes apallissats l’1 d’octubre

– Per solidaritat amb els presos

– Per solidaritat amb les exiliades

– Per solidaritat amb totes les persones investigades per obeir un mandat popular

– Per solidaritat amb Valtonyc, condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó per criticar la màfia Borbònica