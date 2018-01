Moció de la CUP-Crida per Girona per aplicar clàusules verdes en la contractació municipal

La CUP-Crida per Girona ha presentat una moció al Ple municipal del proper 15 de gener perquè l'Ajuntament elabori un protocol per garantir la inclusió de clàusules ambientals en la contractació pública del consistori. El text presentat per la formació demana que es convoqui una sessió per aprovar un calendari i un pla de treball, amb l'objectiu que el protocol s'aprovi abans de finalitzar l'actual mandat.

El 2013 el plenari ja va acordar la redacció d'una normativa per garantir el clausulat social i ambiental en els processos de contractació municipal, a iniciativa dels mateixos cupaires. Tot i això, mentre el protocol de contractació socialment responsable va aprovar-se el 2014, el protocol que havia de regular les clàusules verdes no es va arribar a materialitzar en l'anterior mandat.

A partir del 2015, van realitzar-se dues sessions preparatòries, però no s'ha arribat a concretar mai un calendari ni un pla de treball. Al ple del passat mes de setembre la CUP-Crida per Girona va fer un prec al govern perquè reactivés el procés d'elaboració del protocol de contractació ambientalment responsable, una petició que de moment no ha obtingut resposta.

Els cupaires insisteixen en la importància d'elaborar aquest document, en què es prevegin clàusules que afavoreixin el reciclatge, la reutilització i la reducció de residus en tots els processos de compra i contractació municipal. Segons la formació "Girona ha de disposar d'una normativa ambiental ambiciosa, que es plasmi en mesures pràctiques i efectives, i que ajudi a situar Girona en el mapa de ciutats verdes europees de referència".