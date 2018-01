Ràdio

Les ones d'À Punt Ràdio ressonen des de Sueca

El magazín Al Ras ha emés, en directe, un programa especial des de l'Espai Joan Fuster on han participat diferents persones de la societat suecana

La ràdio pública dels valencians À Punt va ha recalat hui a Sueca. Este matí han emés en directe el magazín matinal Al Ras des de l'Espai Joan Fuster. Al llarg de les tres hores que dura el programa, nombroses veïnes i veïns de Sueca han parlat sobre diferents aspectes de la ciutat o dels seus personatges il·lustres.

L'espai radiofònic presentat i codirigit per Jèssica Crespo, amb què À Punt ha encetat la seua trajectòria, ha nascut amb una clara vocació viatgera. Per això, cada divendres canvia el Centre de Producció de Programes de Burjassot per punts emblemàtics de la geografia valenciana. Hui han visitat Sueca per emetre directament des de la casa del carrer Sant Josep on va viure i treballar l'intel·lectual suecà, que s'ha rehabilitat com a complex cultural que alberga el llegat de l'escriptor i assagista.

El director del recinte cultural, Salvador Ortells, ha fet d'amfitrió junt amb el director honorífic de l'espai, Francesc Pérez Moragón. A la taula, on s'ha posat de relleu l'obra i la figura de Joan Fuster, també ha participat l'escriptora Anna Moner.

El món de les lletres suecanes ha estat representat per Manuel Baixauli, Rosa Roig i Josep Franco. També han passat pels micròfons de la recentment inaugurada À Punt el jove director de la Mostra Internacional de Mim, Joan Santacreu; i el músic Ricard Capellino, nou director de la Mostra Sonora. Els dos festivals suecans són una bona representació del talent i la inquietud cultural existent al municipi. I en terres suecanes, també ha nascut un altre festival, el Cinema Internacional de Merda (CIM). Un dels impulsors de la curiosa iniciativa, Josep Lledó, ha contat tots els detalls als oients d'Al Ras.

Anabel Calderón, ens ha guiat a través de les ones per la Ruta Modernista que ofereix l'Ajuntament de Sueca fent un recorregut pels diferents edificis inscrits en este estil arquitectònic, en el qual han deixat la seua empremta destacats arquitectes suecans com ara Juan Guardiola o Buenaventura Ferrando, entre altres. Josep Lluís Marín, membre de l'Associació d'Estudis Fallers, també ha passat per l'Espai Fuster, per aprofundir en la figura del suecà Josep Bernat i Baldoví, autor del primer llibret de falla.

Per la seua banda, el tècnic de l'Arxiu Històric Municipal, Enric Alforja ha recordat que Sueca és bressol també d'infinitat de persones destacades en diferents àmbits. A banda dels il·lustres Bernat i Baldoví, el Mestre Serrano i Joan Fuster, Alforja ha recordat a altres importants personatges suecans com el matemàtic Marzal; el futbolista Antonio Puchades; l'impresor Simeón Durá; o les cantants líriques Elvira Vendrell i Mª Dolores Vendrell. També s'ha rememorat al físic Conrado Granell, qui va patentar el filtre d'aigua Sinaí; els escultors Enrique Moret i Vicente Beltrán; l'activista Virtudes Cuevas; i el pintor Conrado Meseguer, qui hui fa exactament un any que va morir.

En el plànol esportiu han participat el billarista Raül Cuenca, actualment campió d'Europa en la modalitat de Quadre 71/2, i president del Club Billar Sueca; i el palista Vicent Tortajada, president del recentment creat Club-Escola Piragüisme Sueca. L'arròs i la gastronomia també han estat molt presents en el relat de Dani Grau, gerent del Restaurant El Rebost.

El programa ha comptat també amb la música en directe d'Els Ullals, grup del qual formen part els suecans Llorenç Martínez i Raül Adam, així com el cantautor de l'Alcúdia Toni de l'Hostal.