L'establiment de Zara del Portal de l'Àngel de Barcelona ha canviat els rètols que només estaven escrits en català i anglès, i hi ha afegit el castellà. Això ha estat fruit de la demanda d'un consumidor, i els canvis s'han fet prou ràpid. Tanmateix, no ha atès altres demandes en què els dèficits eren per al català, fins i tot amb incompliments legals.

L'obligació de retolar en una llengua com el català, una pràctica normal en el nostre entorn

En general, les llengües de països de tradició democràtica de dimensions similars a la nostra tenen aquesta mateixa obligació. Això passa, per exemple, per a les diverses llengües pròpies de Suïssa, el finès i el suec a Finlàndia, el francès al Quebec, el lituà, el letó, l'estonià, les diverses llengües de Bèlgica... i per descomptat, per al català a Andorra. És més estrany per a llengües amb molts parlants en què l'ús ja està normalitzat. Així i tot, en països com França, el francès també és obligatori.

Zara, el català, i el compliment de la normativa

Llevat d'algunes senyalitzacions com les d'emergència, que no sempre són com a mínim en català, la retolació general i dels productes és en la nostra llengua. També hi és el tiquet de compra i l'opció al web. Tanmateix, Zara no exigeix coneixements de català per a treballar-hi, i sovint l'atenció per defecte és en castellà. Pel que fa a les informacions obligatòries de les etiquetes dels productes, hi ha un incompliment generalitzat de la llei. La normativa actual exigeix que estiguin en català i castellà, però només estan en castellà, al costat de moltes altres llengües que no són el català.

L'obligatorietat que es preveu per al castellà és estranya dins el context europeu quan hi ha una llengua pròpia de les dimensions del català, però l'obligatorietat per a una llengua com el català es produeix en totes les comunitats lingüístiques comparables. En el nostre cas, està determinada per la Llei 22/2010, del Codi de Consum, que aquest estiu el tribunal constitucional espanyol va reconèixer com a vàlida. És per això que, més enllà de comunicar-ho a l'empresa, la Plataforma per la Llengua ha presentat una denúncia a l'Agència Catalana de Consum perquè prengui les mesures necessàries d'acord amb la llei per tal que Zara s'adeqüi a la normativa, si pot ser, tan ràpidament com ho ha fet per a les demandes de presència del castellà.