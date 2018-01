Corrupció

La Crida per Lleida proposarà al Ple la creació d’una Bústia Ètica per denunciar la corrupció i les males pràctiques

La Crida per Lleida – CUP defensarà al pròxim ple de la Paeria la creació d’una «Bústia Ètica» per denunciar la corrupció o altres pràctiques lesives per al bon govern de la ciutat de Lleida. Es tracta d’una iniciativa inspirada en el treball de Xnet: consisteix en habilitar a la ciutadania un espai anònim i segur per denunciar o assenyalar indicis de males pràctiques que l’Ajuntament hauria d’investigar. Aquestes experiències ja s’estan donant a diversos municipis catalans, com la ciutat de Barcelona.

Per garantir l’anonimat de les persones denunciants es farà servir un mecanisme de codi obert (la «xarxa Tor») per protegir la identitat de l’emissor de la informació: «la denúncia de la corrupció o mala praxis, especialment en l’àmbit laboral, és una pràctica de risc per a la persona honesta. Pot veure perillar els seves circumstàncies personals, laborals o de salut». La Crida cita com a exemple les pressions rebudes per l’ex regidora socialista de Barcelona, Itziar González (Cas Palau), o l’ex interventora de Santa Coloma de Gramenet Maite Carol per denunciar casos de corrupció als seus municipis.

La Crida defensa la necessitat de disposar aquest instrument al municipi de Lleida: «els Ajuntaments han d’encapçalar i facilitar la lluita contra la corrupció, en tant que àmbit de govern més proper a la ciutadania». D’acord amb la proposta presentada per la formació, l’Ajuntament haurà d’investigar aquelles denúncies que consideri sòlides o bé enviar-les a la institució adequada. La comissió de seguiment de la Bústia Ètica estaria formada per membres de govern, grups municipals, el síndic de Greuges de la Paeria i la Junta de Personal, amb una periodicitat de reunió d’una vegada per trimestre – com a mínim -.

«La corrupció implica sempre una trama de favors i temors que dificulten a les persones que la voldrien denunciar, preservar el seu anonimat per por. Acostuma a donar-se entre càrrecs directius i, per tant, ja inquireix en una jerarquia que difícilment els subordinats es veuen en cor de transgredir», defensa la formació per conservar l’anonimat de les fonts ciutadanes.

La Crida assegura que «en la detecció de casos de corrupció a tot l’estat i també a nivell internacional»: la trama corrupta de Bankia i les participacions preferents es va destapar a través de la plataforma de Xnet.