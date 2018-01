L'SMI del 155

La distància creixent entre la República Catalana i el Regne d'Espanya també s'expressa en el darrer acord sobre el Salari Mínim Interprofessional (SMI) signat entre l'Estat, la patronal i CCOO i UGT.

Quan a Catalunya hi ha consens de que no hi hauria d'haver cap salari per sota de 1000 € en aquests moments, ens trobem que a l'Estat espanyol regula el SMI per a l'any 2018 en 735 €.

La insuficiència d'aquesta quantitat es fa evident amb les dades d'increment de preus dels serveis essencials (llum, aigua, gas, transport).

Això sense comptar amb altres condicions de vida igual d'essencials però no reconegudes com l'habitatge que continua pujant malgrat que ja vam punxar una bombolla.

Catalunya, els Països Catalans sota l'Albera, no ens deslliurarem d'aquests pactes fins que el nostre sindicalisme sigui majoritari. Gent treballadora que volem República i paguem quota a sindicats espanyols?

El Salari Mínim Interprofessional és una altra cara del 155. Un 155 que ve de llarg quan ens queixem de que es rebaixa la indemnitzacions per acomiadament improcedent o s'eleva la edat de jubilació als 67 anys (i diuen que volen arribar a que sigui als 70 anys).

L'eina de lluita ja hi és. La Intersindical-CSC és la nostra eina de lluita al món del treball. Per aconseguir salaris dignes i contractes indefinits ens hem d'organitzar. Perquè la República la farem des de tots els fronts. El laboral també.



Marc Faustino i Vidal