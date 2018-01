#Noal155

Els treballadors públics continuen les mobilitzacions d'ençà l'aplicació del 155

D'ençà l'aplicació del 155, la revolta dels treballadors públics de Catalunya continua dempeus cada dilluns i divendres. A la majoria dels seus centres de treball surten al carrer per fer visible la seva protesta amb llacets i bufandes grogues, pancartes demanant l'alliberament dels presos polítics i el lliure retorns dels exiliats.

Durant 15 minuts ocupen la via pública amb el suport del veïnat i els vehicles que travessen en aquells moments fan sonar els claxons en senyal de solidaritat. Sempre hi ha l'espontani que deixa anar el seu mal humor per la constància del poble en la defensa de les seves institucions.

Avui ha aparegut el president a les concentracions, ja que la majoria de treballdors que ha participat a les concentracions d'aquest dilluns duien posada la careta de Carles Puigdemont.