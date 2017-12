Una "tabarniana" explica les seves bromes classistes a twitter

El perfil de twitter @Rosevelz (que s'autodefineix com a taberniana en el text:'Vivo del Derecho, pero podría vivir de mi (potente) revés. Tabarniana') explica que recentment va fer treballar de més un dependent d'una botiga on no hi va acabar comprant perquè hi havia el llaç groc. A les xarxes socials la seva 'broma' ha estat qualificada de classista per diversos internatues.