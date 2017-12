Derrotem el 155, guanyem la república

La construcció de la república és el repte social i polític més gran capaç d’enfrontar-se i superar l’actual règim monàrquic espanyol. Partim de l’anàlisi que cal apropar més sectors de les classes populars per sumar una majoria suficientment àmplia i guanyar el bloc del 155 en les futures eleccions del 21 de desembre.

La CUP-CC, Som Alternativa i Procés Constituent hem creat un espai comú de mobilització i consciència política amb el nom de Plataforma x la República que comparteix els següents punts:

1. Apostem per l’Europa dels pobles i les classes populars. La independència política és l’estatus organitzatiu necessari per a una relació entre pobles d’igual a igual. Federalistes, confederalistes i independentistes anem de la mà perquè defensem que qualsevol unió parteix del reconeixement entre iguals i, per tant, del pas previ que representa la independència de Catalunya. L’internacionalisme avui passa per la defensa i impuls de la República catalana.

2. Cal posar una agenda social en l’impuls de la República. Aquest és un element clau per lligar alliberament social i nacional i per això educació, sanitat i banca pública han de ser polítiques prioritàries per qualsevol govern. No reconeixem l’aplicació de l’article 135 (austericidi). Denunciem la corrupció i el frau fiscal que abusen i menyspreen injustament els recursos públics de tota la ciutadania.

3. Impuls a la democràcia directa i participativa durant tot el procés constituent. Cal generar el poder constituent, com un procés amb reconeixement institucional però impulsat de baix a dalt des del carrer i des del municipalisme. La lluita i l’activisme han d’anar més enllà de les institucions si volem fer efectiu i real el procés constituent.

4. Per construir la República caldrà recórrer a la desobediència per fer front al mur autoritari i conservador del règim del 78. En aquest sentit, el marc de treball vol sumar tota la gent que va defensar el referèndum de l’1 d’octubre i les vagues del 3 d’octubre i el 8 de novembre.

5. Oposició absoluta a l’aplicació del 155 per part del bloc PP-C’s-PSC. Denúncia dels relats suposadament neutrals, davant l’enfrontament de l’aparell de l’estat espanyol contra les institucions catalanes, en un clar escenari desigual on l’estat exerceix clarament d’opressor. Un diàleg sincer i fructífer només es pot establir en igualtat de condicions i des del reconeixement de la nació catalana com a subjecte polític autodeterminat.

6. Exigim la llibertat de tots els presos polítics i denunciem l’espiral repressiva i autoritària de l’Estat des del 20 de setembre amb detencions, persecucions, violència, empresonaments i amenaces de tot tipus. Una dinàmica a la qual cal sumar-hi el creixement volgut per part de l’Estat de la presència de l’extrema dreta al carrer.

7. Restabliment de les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya i derogades o anul·lades pel Tribunal Constitucional que tinguin un ampli suport social i que tenen per objectiu avenços en drets i serveis públics de qualitat.