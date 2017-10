Per la República

Un grup d’intel·lectuals d’Eslovènia donen suport al "procés català

El PuntAVUI es fa ressò de la presa de posició pública d’un grup d’intel·lectuals d’Eslovènia de diversos camps a favor del dret a l’autodeterminació a Catalunya i en contra del “silenci” de la Unió Europea (UE).

La declaració, impulsada i difosa pel portal digital de notícies eslovè Portal +, fa una crida perquè Eslovènia assumeixi el seu “deure moral” de donar suport al “dret natural dels catalans a tenir un estat independent” i carrega especialment contra el “doble estàndard” aplicat per la UE en l’afer. Entre els signants difosos pel mateix mitjà destaca Dimitrij Rupel, que va ser el primer ministre d’Afers Estrangers del país des d’abans de la seva independència de Iugoslàvia, càrrec que va reprendre entre els anys 2000 i 2008 i que va ocupar durant la presidència de torn de la UE per Eslovènia l’any 2008.

Els signants, que fins i tot qualifiquen el procés d’autodeterminació d’Eslovènia com “més afortunat”, alerten que la tàctica de la “contrarevolució”, rebuig del diàleg i creació d’un “ambient anticatalà” per Espanya recorda “els temps de la desintegració de Iugoslàvia”. Si no es corregeix aquesta situació, temen que “uns núvols foscos s’acumulin sobre Europa”.