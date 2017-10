Tenim Dret a Decidir. Tenim Dret a la nostra sobirania.

El passat diumenge 1 d'octubre milers i milers de valencians i valencianes, en la seua majoria persones molt joves, eixíem al carrer de les principals ciutats del País Valencià per a dir prou a la brutalitat que estàvem veient -- pels mitjans de comunicació i molt especialment per les xarxes socials—del que la policia espanyola i la guàrdia civil estaven fent contra el poble català. Manifestacions massives que, des de l'afirmació del País Valencià com a subjecte del Dret a Decidir, cridaven sense complexos de cap tipus que estàvem amb el poble català, que reconeixíem el seu dret a decidir, que apostàvem pel respecte de totes les llibertats cíviques i polítiques i que condemnàvem la violència ordenada des de les més altes instàncies espanyoles.

Era la confirmació de l'emergència solidària que ja havia aparegut durant els dies anteriors en nombrosos actes de solidaritat al llarg de tot el País Valencià i alhora era una crítica als posats d'equidistància de bona part de les direccions polítiques i socials que entre atemorides i cofoies han trobat la zona de confort en un statu quo que no ens ajuda a avançar ni en el nostre propi projecte ni a tindre solidaritat amb qui la necessita.

És des d'eixe desacomplexament de saber qui som i qui mereix la nostra solidaritat que hui afirmem, per a commemorar la Diada del País Valencià, que estem en el bon camí després d'haver fet fora de les principals institucions, el partit amb els polítics i les polítiques més servils i sipaies al servei dels interessos de les oligarquies que es beneficien dels aparells de l'estat espanyol, però que ens cal anar molt més enllà. Han passat 30 mesos del canvi polític i encara no veiem la nova RTVV, ni podem connectar amb normalitat les emissions de la TV3 o IB3, ni s'ha modificat la llei electoral per a baixar la tanca antidemocràtica del 5% al 3% i poder fer les llistes electorals més democràtiques. Els avanços en la normalització lingüística i cultural són molt tebis i més tenint en compte la situació d'emergència en la qual conviu la nostra llengua i cultura.

Valorem les mesures preses per a intentar modular el model sòcioeconòmic, alhora que constatem que l’actual mapa de repartiment de competències ens impedeix una veritable política que capgire l’actual model terciaritzat, especulatiu i potenciador de la precarietat laboral, cap a un altre més respectuós amb els interessos de la majoria de les persones i el respecte a la natura. Rebutgem rotundament que les noves majories institucionals acaben assumint projectes especulatius hereus de l’època anterior.

També constatem una extraordinària i excessiva prudència en reivindicar la fi de l'infrafinançament que patim, la quitança d'un deute injust i odiós que ens ofega i la reversió de les balances fiscals per a posar fi a l'espoli que com a País Valencià suportem a costa de l'empobriment col·lectiu i els seus efectes individuals que afecten la majoria social. El País Valencià no és pobre, sinó que ens han empobrit i hem de dir prou. El poble valencià està a l'espera d'unes actituds més compromeses i eficients. Les direccions polítiques del nostre país han de demostrar no només una gestió més eficaç i transparent, sinó més compromeses i eficients. Més decidides i valentes en l'aposta per decisions més transcendents que ens situen com a país en la senda d'una major llibertat col·lectiva i d'un major benestar material i social que ens possibilite ser un país de persones felices. Han de mostrar més confiança en les capacitats polítiques del conjunt del poble.

Estem jugant-nos el present i el futur i no ens acontentarem només amb les molles d'un sistema autonòmic que no garanteix el nostre Dret a Decidir-ho tot. Som un País adult i madur que no requereix cap tutoria, supervisió o control per a desenvolupar-nos en plenitud. En aquest 9 d'octubre exigim les claus de la caixa i també les de la casa. Ningú per damunt dels interessos del poble valencià. Ningú ha de poder tindre la potestat de limitar la nostra llibertat i la nostra capacitat de decidir sobre tots els aspectes de la nostra vida.

Tenim Dret a Decidir. Tenim Dret a la nostra sobirania. Tenim Dret a determinar el nostre present i el nostre futur. Som Poble Valencià. Som País Valencià.

Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Decidim!

9 d'octubre del 2017.