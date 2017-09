REFERÈMDUM

País Valencià amb Catalunya

Diverses entitats valencianes, sindicals, polítiques i socials, han convocat actes per la democràcia i la llibertat i contra la repressió al poble català.

Per aquestes organitzacions que s’agrupen sota el lema Ara, Democràcia el govern de Rajoy ha ultrapassat totes les línies vermelles trencant la legalitat i les normes bàsiques de la convivència democràtica a Catalunya. A més hi ha hagut un atac a les institucions democràtiques de Catalunya i partits polítiques i entitats socials que estan defensant el dret a decidir de les catalanes i catalans.

Els actes convocats són:

- Dilluns 25 de setembre, a les 19:30 hores, al Teatre Micalet de València, Taula redona amb la participació de:

- David Minoves. President del CIEMEN

- Anna Arqué. International Commission of European Citizens

- Consol Barberà. Xarxa País Valencià pel Dret a Decidir

L’acte comptarà amb l’actuació de Pau Alabajos.

- Diumenge 1 d’octubre, a les 18:30 hores, a la Plaça de l’Ajuntament de València, concentració, assemblea ciutadana i manifestació sota el lema: Ara, democràcia.

També es faran taules redones a Elx (26 de setembre), Alacant (27 de setembre) i Castelló (28 de setembre). A més, està prevista la possibilitat de convocar accions durant el proper cap de setmana (dissabte 23 o diumenge 24) i accions de resposta immediata en funció de com evolucione la situació a Catalunya.

Finalment, les entitats valencianes fan una crida al poble valencià per mobilitzar-se en defensa de les llibertats democràtiques i del dret a decidir del poble català davant l’actuació autoritària i antidemocràtica del govern espanyol presidit per Mariano Rajoy que s’ha negat en tot moment en obrir vies de diàleg i de negociació per donar una eixida satisfactòria a les reivindicacions legítimes del poble català